Acısıyla tatlısıyla 2018'i tamamladık ve yeni yıla giriş yaptık. Peki 2019'da burçları neler bekliyor? 12 burç iş, aşk ve sağlık alanlarında nelere dikkat etmeli? Astrolog Bengü Kadakal Karagül, 2019 yıllık burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 2019 yılı burç yorumlarınız...
1
1|221
2019'DA KOÇ BURCUNU NELER BEKLİYOR?
Yıl boyunca bireysel amacınız ve yaşam misyonunuzla meşgul olacaksınız. Profesyonel anlamda kendini gösterme, pozitif bilinirlik arzunuz çok yüksek. Yüksek bir bilinçle kendi yaratımlarınıza yoğunlaşabilirsiniz. Mart ayına kadar yenilenme arzunuz yüksek. Özgün ve size özel, yaratıcı beceriler artarken, kimliğinizi açığa çıkaran önemli gelişmeler yaşanabilir. Ani değişimler nedeniyle bu döneme kadar öfke sorunu söz konusu.
2
2|221
Bu vakte kadar görmezden geldiğiniz yaşamsal kararları gözden geçireceksiniz. Düzensizlik içinde kaybolduysanız dönüştürmek için tam zamanı. İnançlarda yenilenme, manevi değerlerle huzur bulma ihtiyacınız artarken, maddi değer yaratma becerileriniz de Mart ayı itibari ile artıyor. Hayatınıza özgüven artıran yenilikler geliyor. Gerçek kazanımlarınız, hak ettikleriniz ve üretim biçiminize dair içgörü geliştireceksiniz.
3
3|221
Yeni gelir kaynakları oluşurken, para kazanma konusunda dünya görüşünüz dönüşüyor. Üretim, hayatınızda daha fazla yer alacak. Terfi bekliyorsanız, beraberinde gelecek sorumluluklara hazır olun. Bekarsanız yuva kurma arzunuz artıyor. Evde huzurlu alan yaratma ihtiyaçları artarken yenilik arzuları açığa çıkıyor. Yeni ev, eşya, araba alabilirsiniz. Sene boyunca pek çok zorluğun üstesinden gelecek motivasyon ve talihe sahipsiniz.
4
4|221
Talihe çok güvenip aşırı risk alırsanız aynı yolu baştan yürümek zorunda kalırsınız. Bu yıl temkin, sebat ve üretim talihinizi pekiştirecektir. Yeni uzmanlıklar, üniveriste, hukuki konular, yurtdışı, ithalat ihracat alanlarında önemli olaylar yaşanabilir. Yaşama dair yeni konular, dünyada yeni yerler keşfetme arzunuz çok yüksek. Bu yıl sizler için iyi talih bahşedilmiş durumda. Terfi, yaşamda değerini bulma ve sağlık ve iş konularında önemli gelişmeler yaşanabilir. Yaşam deneyiminizi artıran yüksek bilgiye ulaşabilirsiniz.
5
5|221
Sağlık: Mart ayına kadar Koç burcunda retro olan Uranüs nedeniyle baş, boyun, tansiyon rahatsızlıkları gelişebilir. Böbrekler ve böbrek üstü bezlerde hassasiyetler oluşabilir. Ateşli hastalıklar ve enfeksiyon riski söz konusu. Uranüs Mart ayında Boğa burcuna geçince cinsel organlarla ilgili hassasiyetler gelişebilir. Kadınlarda hormonal sıkıntılar ve kanama riski artabilir. Erkeklerde testis, prostat sorunları yaşanabilir.
6
6|221
19 Ağustos - 4 Ekim: Sağlığa dikkat etmeniz gereken bir dönem. Eklemler, kaslar, sindirim hassasiyeti olası.
20 Kasım - Ocak 2020: Olayların seyri kontrol dışı gelişebilir. Stresli günler yaşayabilirsiniz. Ertelenmiş borçlar varsa konu olabilir. Akışı kontrol etmeye çalışmak, güç mücadelesi size zarar verir. Sağlık sorunları, operasyon söz konusu olabilir.
7
7|221
Eğitim/Beceriler/Hedefler: Yabancı, yeni uzmanlık alanları, yükseköğretim ve yurtdışında eğitim konularında imkanlar var. Kendi yaşam felsefenizi oluşturacak hedefler koyarsanız ulaşmakta sorun yaşamazsınız. Deneyim zenginliği getirecek merak ve heyecanı tetikleyen seyehatler planlayabilirsiniz.
1 Nisan - 16 Mayıs: Mesleki eğitim fırsatları olası. Kısa eğitimlere başlayabilirsiniz.
Aşk/İlişkiler/Evlilik: Sene boyunca yuva kurmak fikri sıcak gelebilir. Statü ve güç mücadelesinde yorulup huzurlu alan yaratmak ve evde olmak isteyebilirsiniz. İlişkilerde geçmişten gelen problemler konforunuzu bozabilir. Sorun çözmek için makul ve zamanlı davranmak önemli. Romantik konularda sene boyunca talihiniz yüksek.
9
9|221
1 Ocak - 14 Şubat: Yaşam enerjiniz artacaktır. Aksiyon alma, macera peşinde koşma ve güç kullanma arzuları baskın olurken, kendinizi rahat ifade edebilirsiniz. İlişkiler, anlaşmalar alanında hareketlilik yaşanabilir. Agresif tutumlarla düşman edinmemek faydalı olur.
1 Nisan - 16 Mayıs: İletişim, kısa yolculuklar ve eğitimlerle iligli gelişmeler olabilir. Ertelenmiş ticari faaliyetlerde hareket söz konusu. Yakın çevrede ifadeler sertleşebilir. Hızlı araç kullanımından kaçınmak faydalı olur.
10
10|221
17 Mayıs - 1 Temmuz: Ev aile ve yuva konularında hassasiyetler olabilir. Evle ilgili harcamalarda artış, tadilat işleri söz konusu. Ebeveyn sağlığında hassasiyetler açığa çıkabilir.
2 Temmuz - 18 Ağustos: Romantik konularda hareket olası. Aynı dönemde Merkür retro yarım kalan hobilere dönebilirsiniz. Aşk, romantik konular, spor ve çocuklarla ilgili yanlış anlaşılmalar yaşanabilir.
11
11|221
14 Eylül - 9 Ekim: Yeni ilişkiler olası. Eş, partner ilişkilerinde yenilenme enerjileri, uzun vadeli birliktelik, evlilik arzuları artabilir.
5 Ekim - 19 Kasım: İlişkiler, anlaşmalar, eş, partner konularında hareketli bir dönemdesiniz. Rutinden çıkma ihtiyacınız artıyor. Kendinizi hapsettiğiniz zorunlu koşullardan çıkma arzusu artabilir.
12
12|221
Kariyer/İş/Para: Satürn, Plüto ve Güney Ay düğümü oğlakta kariyer evinizde yer alıyor. Sorumlulukları hatırlatan olaylar yaşanırken, kariyerde güç mücadelesi yaşayabilirsiniz. Gelir artışı yaşayacağınız bir süreç başladı. Ancak talihinize güvenip harcamaları artırmamak önemli. İşe ve sorumluluklara sahip çıkıp, gelir ve gider dengesini ayarlamalısınız. Sene içinde iş ve kariyer konularında stresli dönemleriniz olabilir, tasarruflu davranmak ve uzun vadeli yatırımlar yapmak önemli.
13
13|221
1 Ocak - 14 Şubat: İlişkiler, anlaşmalar alanında hareketlilik olası. Bekleten işlerde hareket yaşanabilir.
15 Şubat - 31 Mart: Harcamalarda artış söz konusu. Aşırı güç gösterileri, kaynak yaratma konusunda hırs ve rekabet gelişebilir. Borç alacak, ortak kaynaklar, vergiler konusunda krizler olabilir. Bu tarihten önce tedbir almak yerinde olur.
15 Mayıs - 10 Haziran: Gelir artışı olası.
14
14|221
19 Ağustos - 4 Ekim: Sağlığa dikkat etmenzi gereken bir dönem. Eklemler, kaslar, sindirim hassasiyeti olası. Günlük işlerde prtaiklik ve düzen önem kazanacak. Kendinizi fazla hırpalamadan, acele hareket etmeden çalışıp üretmek faydalı olur.
20 Kasım - Ocak 2019: Ertelenmiş borçlar varsa konu olabilir. Akışı kontrol etmeye çalışmak, güç mücadelesi size zarar verir.
5 Mart - 28 Mart Balık burcunda retro: İş, sağlık birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili geçmişten gelen haberler olası. Bilinçaltınız pesimist fikirler üretebilir. Dedikoduya dayalı kesinleşmemeiş bilgi ile harekete geçmeyin.
7 Temmuz - 1 Ağustos Aslan burcunda retro: Yarım kalan hobilere dönebilirsiniz. Aşk, romantik konular, spor ve çocuklarla ilgili yanlış anlaşılmalar yaşanabilir.Yaratıcılığınızda akış azalabilir. Çocuksu tutumlar ve sürekli onay arayışına karşı tedbirli olmak gerekir.
31 Ekim - 20 Kasım Akrep burcunda: Kriz yaratan durumlar, ortak gelirler alanında sorunlar, yanlış anlaşılmalar olabilir. Sırlar açığa çıkarken, öfke sorunları yaşanabilir. Sabit fikirli tutumlardan kaçınmak ve akışta olmak fayda sağlar.
16
16|221
Jüpiter
10 Nisan - 11 Ağustos Yay burcunda retro: Yüksek hedeflerin peşine düşüp hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. İdeallerinizde mantıklı yaklaşımlara gereksinim artacaktır. Sıradan deneyimlerin dışına çıkmak adına risk alma arzunuz artabilir.
Satürn
30 Nisan - 18 Eylül Oğlak burcunda retro: Kariyer ve statü konularında bekleme dönemi yaşanırken otorite ile sorun olabilir. Süre boyunca risk almaktan kaçınmak faydalı olur. Kimliğinize uymayan, sizi bütünlemeyen bir kariyer hedefliyorsanız gerçekleşmesi iyice zorlaşacaktır. Bu süreçte güç, statü, ün düşkünlüğü başınıza iş açabilir.
17
17|221
Uranüs
12 Ağustos - 1 Ocak 2020 Boğa burcunda retro: Kaynakları yapılandırma ve verimli kullanmak, sorumlulukların artması söz konusu. Maddi değerlere aşırı bağlanma nedeniyle özgüven ve özdeğer duygularında sorun oluşabilir. Özdeğerinizin sahip olduğunuz eşyadan daha kıymetli olduğunu anlayacağınız olaylar gelişebilir.
Neptün
21 Haziran - 27 Kasım Balık burcunda retro: Aşırı duyarlılıklar, bilinçaltı kaygılar açığa çıkabilir. Karmaşa, şüphe ve gerçeklerden kaçmak adına bağımlılıklar gellişebilir. Günlük rutinlerde ve iş hayatında düzen sıkıntısı olabilir.
18
18|221
Plüton
24 Nisan - 3 Ekim Oğlak burcunda retro: Kimliğinizin ifade bulduğu kariyer arayışları başlayabilir. Güç ve statü mücadelesi yaşanırken, özdeğeri hatırlatan olaylar gelişebilir. Kendi gücünüzün farkına varıp kariyer yapılandırması talep edebilirsiniz.
19
19|221
2019'DA BOĞA BURCUNU NELER BEKLİYOR?
Bu yıl bireysellik, kendini tanıma ve kimliğini geliştirmek konularına yoğunlaşacaksınız. Maddi konfor arayışınız ve güvenli alan yaratma ihtiyacınız artarken, yenilenme arzularınız önemli değişiklikler yapmanızı sağlayacak. Kaynak yaratmak, üretmek ve bireysel çalışmak, yetenekleri kullanmak önemli hale geliyor. Dogmatik, haz vermeyen ilişkilerden, sosyal çevreden ve hedeflerden uzaklaşıyorsunuz.
20
20|221
Değişmez sandığınız rutinleriniz dönüşüyor. Deneyim alanlarınız gelişirken, yeni yerler keşfedebilirsiniz. Bulunduğunuz koşullardan çıkıp denenmemiş alanlara yönelirken, ilişkilere bakış açınız da dönüşecek. Seyahat arzunuz, taşınma ihtiyaçları olası. Temel amacınız kendiniz, üretim biçiminiz, özgürlük ihtiyacınız olacak. Sizi sınırlamak isteyen insanlara karşı tepkisel olabilirsiniz. Sürekli karar değiştirmek, yönsüzlük ve özgünlük adına fanatik tavırlardan kaçınmak faydalı olur.
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21|221
Bireyselliğin hazlarını yaşarken, sorumlulukları hatırlamak durumunda kalacaksınız. Dengeyi korumak önemli. Kaynaklarınız yenilenirken gelir artışı yaşayabilirsiniz. Bir yandan aile ve yuva kurmak, çocuk sahibi olmak diğer yandan tamamiyle bireysel olmak isteyebilirsiniz. Karşıtlıklar sene boyunca hakim olabilir. Yurt dışı imkanları, ulusararası işler gelişebilir. İş seyahatleri artabilir. Başka ülkelere yerleşme arzunuz ve bu konudaki bakış açınız değişebilir. Senenin imkanlarında faydalanmak için akışta olmak, hedef koyup ilerlemek önemli.
Sağlık: Vücut ısınızda ani artış olası. Hormonlar, yumurtalıklar ve ciltte hassasiyetler olabilir. Diyabet, hipoglisemi oluşabilir. Kadınlarda regl düzensizliği görülebilir. İdrar yolları, böbrekler ve boğazda hassasiyetler gelişebilir. Çocuk yapma arzunuz bu yıl artabilir.
1 Ocak - 14 Şubat: Öfkeli tutumlar, stres artabilir. Sebepsiz ağrılar ve sağlık sorunları, kronik hastalıklar sizi meşgul edebilir.
14 Eylül - 9 Ekim: Sağlık sorunlarında düzelme, enerjide artış olası.
5 Ekim - 19 Kasım: Sağlık sorunları, hormonal sıkıntılar yaşanabilir. Sıvı tüketimini artırın. Böbreklerde hassasiyet olabilir.
23
23|221
Eğitim/beceriler/hedefler: Ay Düğümleri kendinizi yenilemek için imkanlar tanıyor. Uzmanlık gerektiren, geçmişten gelen eğitimleri tamamlama zorunluluğunuz olası. Size katkı sağlamayan hedefleri bırakıp önemli değişiklikler yapacaksınız. Hedeflerinizi yenilerken aile ve yuva kavramı, güvenli alan ihtiyacı ile özgürlük arzunuz çatışabilir. Yakın çevrede bulunmak, iletişim becerilerinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Ticari konularda aile ortaklıkları gelişebilir. Mart ayı ile birlikte karalılığınız artıyor. El becerisine dayalı eğitimler alabilir ve eğitim verebilirsiniz.
15 Mayıs - 10 Haziran: Yenilenme arzunuz ve talihiniz artıyor. Hedefleri gözden geçirip kendinizi yenileyebilirsiniz.
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24|221
Aşk/ilişkiler/evlilik: Mart ayından sonra eş partner ilişkilerinde hareket artabilir. Bu yıl aile yuva kurma arzularınız artarken bu konuda imkanlarınız olabilir. Sosyal çevrede yeni ilişkiler, yeni grup arayışınız söz konusu. Ruhsal öğretilere, mistik konulara yoğunlaşmış arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Platonik aşklar, gizli ilişkiler gelişebilir. Beraberliklerinizde özgürlük ve heyecan arayışınız artabilir. Romantik arzularda artış söz konusu.
25
25|221
27 Mart - 20 Nisan: Platonik aşklar olası. Sosyal çevrenizde sizi memnun eden olaylar gelişebilir.
2 Temmuz - 18 Ağustos: Anne, yuva aileniz konularında gelişmeler olabilir. Kariyer beklentileriniz, yeni anlaşmalar gelişebilir. Ev, arsa ,araç alım satımı olabilir. Aileden gelen taşınmazlarla iligli gelişme olabilir.
19 Ağustos - 4 Ekim: Sosyal hedefleri dönüştürmeye sebep olan olaylar gelişebilir. Arkadaşlarınızla iş konulu çatışmalar yaşanabilir. Romantik konular, çocuklar alanında gelişmeler yaşanırken, düşündüğünzüden fazla çaba sarfetmeniz gerekebilir. Hazırlıksız ayrılıklar olabilir. El becerisine dayalı işlerde hızlı çalışma ve verim söz konusu.
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26|221
17 Mayıs - 1 Temmuz: Ailevi, yakın çevre, kardeşler konularında hassasiyetler, inatlaşmalar yaşanabilir. Taşınma söz konusu olabilir. Plansız gelişen işler ve uğraşlar nedeniyle duygu durumunuz bozulabilir. Bu dönemde önyargıdan uzak durmalı, tarafsızlığınızı korumalısınız.
20 Kasım 2019 - Ocak 2020: Eş, partner ilişkiler alanınızda hareket yaşanabilir. Yakın çevrenin etkin olduğu durumlara tabi olabilirsiniz. Sizi harekete geçirecek ve dönüşüm yaratacak ilişkiler başlayabilir. Eğitim konularında başlangıçlar olabilir, kendinizle ilgili hedefleri yenileyebilirsiniz.
27
27|221
Kariyer/iş/para: Maddi kaynaklarla birlikte harcamalarda sene boyunca artış var. Eş, partner geliri artabilir, miras konularında gelişmeler yaşanabilir. Yenilenme, yeni işlere başlama arzunuz yüksek. Hayatınızı profesyonel bir sistem içinde geçiriyorsanız bireysel çalışmak isteyebilirsiniz. İş ve kariyer hedefleriniz sene boyunca dönüşümden geçiyor. Toplumun taleplerinin dışında, yeteneklerinizi kullanacağınız kariyer değişiklikleri olabilir. İş yüzünden taşınmak durumunda kalabilirsiniz. Ailenizden uzakta çalışacağınız koşullar gelişirken, seyahatlerde artış olabilir.
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28|221
1 Ocak - 14 Şubat: İş planları, iş yerinde öfkeli tutumlar, iş değişitrme arzunuz olası.
15 Şubat - 31 Mart: Sizi harekete geçiren olaylar olabilir. Gücünüzü kullanacağınız atılım içinde olacağınzı bir süreç. Karar alıp uygulamak mümkün olacaktır. İlişkilerde girişimci davranabilir, yeni işlere başlayabilirsiniz.
1 Nisan - 16 Mayıs: Harcamalarınızın artacağı bir dönemdesiniz. Plansız işler gelişebilir. Tartışmalar içinde bulunabilirsiniz. Bilgiyi esirgeyen, yaşam akışınıza ve üretmenize engel olan insanlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Üretim biçiminiz ve kaynaklarınızı yenilemeniz gerekebilir.
14 Eylül- 9 Ekim: İş yerinde düzenlemeler, yeni başlangıçlar olası.
5 Ekim - 19 Kasım: İş yerinde çatışmalar, günlük işlerde ekstra çaba söz konusu. Planlı davranmak istesenizde olayların seyrii beklenen dışında gelişebilir.
20 Kasım - Ocak 2020: Sözleşme veya anlaşma imzalayabilirsiniz. Yeni işlere başlangıç olası.
30
30|221
Retro gezegenler ve etkileri
Merkür
5 Mart - 28 Mart: İşten gelen kazanç, sosyal konular, gruplar ve organizasyonlarda aksamalar yaşanabilir. Sosyal çevrede dedikodudan kaçınmak faydalı olur. Bu süreçte hedefsiz ve yönsüz davranışlar öne çıkar. Kendinizi bulunduğunuz ortamlara ait hissedemeyebilirsiniz. Hedefleri gözden geçirmek ve kurban bilinciyle hareket etmemek önemli.
7 Temmuz - 1 Ağustos: Ailevi konularda yanlış anlaşılmalar olabilir. Aile içinde küslükler, tartışmalar, geçmişten gelen sorunları gün yüzüne çıkarabilir. Kariyer kararlarınız değişebilir. Ani değişim ihtiyacı içinde olurken, imkanları yanlış anlayabilir ya da beklentiyi yüksek tutabilirsiniz.
31
31|221
31 Ekim - 20 Kasım: İlişkiler, eş partner konuları, anlaşma ve sözleşmelerle ilgili dikkatli olunması gereken bir zaman dilimi. İlişkilerde gözden geçirmeler yaşanabilir. Küslükler, aşırı bağlanma sorunlarınızla yüzleşeceğiniz olaylar gelişebilir.
32
32|221
Jüpiter
10 Nisan - 11 Ağustos: Ortak gelirler, miras, harcamalar konularında bekleme dönemine girebilirsiniz. Bu döneme kadar kaynakları iyi kullanmak önemli. Akışın tersine gider, tasarruf yerine lüks harcamaları artırırsanız borçlanmalar olası.
Satürn
30 Nisan - 18 Eylül: Hukuki konular, gelenekler, uzun yolculuklar, yabancı ülkeler, yüksek öğrenim, üniversite konularında kararları gözden geçireceğiniz, sorumlulukları hatırlatan olaylar, kısıtlanmalar yaşanabilir. Taşınma, iş veya pozisyon değişikliği planlıyorsanız süreç uzayabilir.
33
33|221
Uranüs
12 Ağustos 2019 - 1 Ocak 2020: Özgürlük arzunuz artarken kısıtlanabilirsiniz. Kendinize dürüst ve adil olmalısınız. Kaynak kullanımı, ilişkiler alanında sorunlar olabilir. Denenmemişi deneme ve arzularınızı gözden geçirmek için fırsatlarınız olabilir.
34
34|221
Neptün
21 Haziran - 27 Kasım: Ertelenmiş hayalleri gündeme getiren olaylar veya kişiler olabilir. Bu dönemde muhakeme yeteneğinizin duygulardan çok mantığa dayalı olması önemli.
Plüton
24 Nisan - 3 Ekim: Dünya görüşünüzü dönüştürecek önemli olaylar yaşanabilir. Kollektif hedefleri, aidietleri gözden geçirebilirsiniz. Yeni eğitimler ve uzmanlık konularında ihtiyaçlar belirebilir. Süren eğitimlerde koşullar zorlaşabilir. Uzmanlık gerektiren eğitimleri bu dönemden önce planlamak ve başlamak faydalı olur.
35
35|221
2019'DA İKİZLER BURCUNU NELER BEKLİYOR?
Bu sene neşeli ve iyimser vasıflarınız artıyor. Sosyal sınırları aşmak, yenileyici hedefler koyma arzunuz yüksek. Kimliğinizin oluşumuna ve olgunlaşmaya vesile olan yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Ruhsal büyüme ve olgunlaşma adına zorlu sınavlardan geçerken önemli destekler alacaksınız. Çekiciliğinizin, ifade gücünüzün arttığı bir süreçtesiniz. Hayattaki en önemli değişim ve büyüme döneminden geçiyorsunuz. Size hizmet etmeyen bağlılıklar, bağımlılıklar ve ilişkiler hayatınızdan çıkıyor. Görünenin altında yatan gizler sizi çekerken, külfet olan maddi sorumlulukları bırakacaksınız.
Becerileriniz artarken psikoloji merakınız derinleşebilir. Kendinizi ve etrafınızı daha derinden algılayacağınız önemli olaylar gelişebilir. Yıl boyunca doğru söz ve sadakatin önemini anlayacağınız durumlarla yüzleşebilirsiniz. Yaşam boyu süren ikilemlerinizden sıyrılmak ve netleşmek adına yüzleşmeler yaşayabilirsiniz.
37
37|221
Sezgilerinizde artış olası. Değişken, yönlendirilmeye eğilimli tavırlarınız zorunlu sebepler, baskılarla dönüşüyor. Fiziksel arzularınızda değişimler yaşanırken hayatın madde tarafıyla mana tarafını dengeliyorsunuz. Sene boyunca verimli ilişkiler kurmak, sizi anlayan derinliği olan insanları tercih etmek gelişiminiz açısında fayda sağlayacaktır.
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38|221
Sağlık: Sinir sisteminde hassasiyetler, solunum sorunları, alerjiler olabilir. Kemikler, eklemler yıl boyunca hassas. Cinsel organlarda rahim ve yumurtalıklarda, testislerde sorunlar olabilir. Kadınlarda erken menopoz riski olası.
17 Mayıs - 1 Temmuz: Duygusal yükünüz ağırlaşabilir. Zihin beden dengesini korumak ve üretim içinde olmak faydalı olur.
15 Şubat - 31 Mart: Ruh ve beden dengesinde sorun olabilir. Sindirim hassasiyetleri, sağlık sorunları ve gerginlik yaşanabilir. Enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemin güçlenmesi önemli.
20 Kasım - Ocak 2020: Sağlıkla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Geçmişten gelen sorunlara çözüm bulabilirsiniz. Beden enerjiniz yüksek. Kaygıdan uzak durup dengeyi korumak faydalı olur.
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39|221
Eğitim/Beceriler/Hedefler: Yıl boyunca uzmanlık gerektiren konularla meşgul olacaksınız. Hedeflerinizin uzun vadeli olması fayda sağlar. Yabancı diller ve yurtdışı konularında meraklarınız artabilir. Sığ, kalıplaşmış öğretilerden çıkıp, vizyonunuzu genişleten önemli eğitimlere başlayabilirsiniz. Bu yıl alacağınız eğitimler ve koyacağınız hedefler önümüzdeki yıllarda giderek önem kazanacaktır. Siz yenilendikçe sosyal çevreniz de değişecektir.
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40|221
1 Nisan - 16 Mayıs: Enerjinizin yüksek olduğu bir döneme işaret ediyor. Farklı konulara yoğunlaşıp analiz yapabilirsiniz. Zaman zaman öfke ve gerginlik olsa da hızlı yol alacaksınız. İlişkilerde baskıcı tutumlar sergileyebilirsiniz. Problem çözme beceriniz gelişkin, hedefe varma kapasiteniz yüksek.
2 Temmuz - 18 Ağustos: Eğitim faaliyetleri, ticaret, kısa yolculuklar ve yakın çevre, akrabalarla ilgili hareket yaşanabilir. Hareketli bir döneme işaret ediyor. Hedefleri gerçekleştirmek için motivasyonunuz yüksek.
5 Ekim - 19 Kasım: Yaratıcı becerilerinizde artış olası. Keyif ve zevk veren uğraşlar, spor ve sanat etkinlikleriyle meşgul olabilirsiniz. Yeni hobiler edinmek için koşullar uygun.
41
41|221
Aşk/İlişkiler/Evlilik: Jüpiter ilişkiler evinizden geçiyor. Yaşam enerjinizi artırırken, uzun vadeli ilişkiler ve evlilik için imkanlar getiriyor. Her tür partnerlikten verim alabilirsiniz. Çekiciliğiniz artacaktır. Bu vakte kadar yıpratıcı ve tüketici bir ilişki sürdürdüyseniz sonlanabilir. Akıl alacağınız, yaşam boyu danışacağınız önemli insanlar hayatınıza girebilir. İlişkilerde huzur, uyum ve onaylanma duygusuyla taktir görebilirsiniz. Arkadaşlar ve grup faaliyetlerinde öne çıkma ve bilinirlik imkanlarınız olacaktır.
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42|221
1 Ocak - 14 Şubat: Sosyal çevrede hareket olası. Yenilenen ihtiyaçlarınıza göre çevre arayışınız olabilir. Yeni gruplara dahil olabilirsiniz. Romantik konularda başlangıçlar olabilir. Derinlikten yoksun ifadeler, araştırılmamış konular kriz yaratabilir, tedbirli davranın. Yaratıcı beceriler ve çocuklar, spor konularında gelişmeler olası.
15 Şubat - 31 Mart: Geçmişten gelen husumetler açığa çıkabilir. Ajitasyon olası. Karmaşa, şüphe oluşurken kaçtığınız gerçeklerle yüzleşebilirsiniz.
19 Ağustos - 4 Ekim: Ailevi konular, taşınmazlar, araç alım satımı gündem olabilir. Anneninizin sağlık sorunları gelişebilir. Kariyer alanında hareketli günlerden geçebilirsiniz.
5 Ekim - 19 Kasım: Romantik konular ve sosyal çevrede gelişmeler yaşanabilir. Tartışmalardan uzak durun.
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44|221
Kariyer/İş/Para: Ay düğümleri finansla ilgili evlerde olduğu için gelir gider dengesini korumak yıl boyunca önemli olacaktır. Ticari faaliyetler, satış işlerinden gelir elde edersiniz. Ailenizle ya da akrabalarınızla ortak işlere başlayabilirsiniz. Yıl boyunca farklı konularda para kazanma imkanınız olacaktır.
45
45|221
Ani harcamalar, ertelenmiş borçlarla da meşgul olacaksınız. Kariyer hedeflerinizin dönüştüğü bir süreçten geçiyorsunuz. İşinizin yaşam amacınıza olan katkısı önem kazanacak. Değişiklik arzuluyorsanız tedbirli olmak ve uzmanlık alanlarınızı tespit etmek önemli. Otoriteniz konumunda olan insanları doğru anlamak yanılsamalardan kaçınmak sene boyunca fayda sağlar.
46
46|221
15 Şubat - 31 Mart: Geçmişten gelen husumetler açığa çıkabilir. İş yerinde karmaşa yaşanabilir. İş ve kariyer hedeflerinizi gözden geçirebilirsiniz.
17 Mayıs - 1 Temmuz: Harcamalarınız artabilir. Ailevi problemler sizi zorlayabilir. Vergi, sigorta işleri olabilir.
19 Ağustos - 4 Ekim: Kariyer alanında hareketli günlerden geçebilirsiniz. Yanılsamalardan, uzmanlık dışı işlerden kaçınmak faydalı olur.
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47|221
20 Kasım - Ocak 2020: Günlük işler konularında gelişmeler yaşanabilir. Enerjiniz yüksek işleri toparlayacaksınız. Verim elde edeceğiniz kendinizi göstereceğiniz bir dönemdesiniz. Detaylara takılmadan işleri organize etmek verim sağlar.
48
48|221
Retro gezegenler ve etkileri
Merkür
5 Mart - 28 Mart: Kariyer ve statü konularında aksamalar yaşanabilir. Geçmişten gelen konular gündem olurken, toplum içinde kendinizi doğru anlatmak adına sorun yaşayabilirsiniz. Ailevi konularda yanlış anlaşılmalar, anne ile küslük olabilir.
7 Temmuz - 1 Ağustos: İletişim, ticaret, yazılı işler, ilköğretim, kardeşler, yakın akrabalar ve yakın çevre konularında aksamalar yaşanabilir. Seyahat planlarında sorunlar olabilir. Son dakika plan değişiklikleri sizi sıkıntıya sokabilir.
31 Ekim - 20 Kasım: Zihin beden dengesi, sağlık ve iş konularında sıkıntılar olabilir. İş yerinde iletişim sorunu, sağlık işlerinde gecikme yanlış tanı olası. Sinirsel gerginliğin artacağı bir süreç dengeyi korumak önemli.
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49|221
Jüpiter
10 Nisan - 11 Ağustos: İlişki içinde olduğunuz insanlarla mesafeyi doğru ayarlamanız gerek. Bu dönemde kopuşlar, ilginin dağılması olası. Kendini olduğundan farklı gösteren insanlarla sorunlar yaşayabilirsiniz. Anlaşmalarda bekleme dönemi yaşanırken, geçmişten gelen konularla hedefleriniz değişebilir.
30 Nisan - 18 Eylül: Vergi, sigorta, borç alacak işlerinde aksamalar yaşanabilir. Geçmişten gelen borçlarla meşgul olabilirsiniz. Miras işleriniz varsa düzenleme gerektiren hukuki konular oluşabilir. Eleştiriye karşı aşırı hassas olabilirsiniz. Kendinizi baskılanmış ve dışlanmış hissedebilirsiniz. Olayların akışını doğru kavramak için danışmanlık almak faydalı olur.
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51|221
Uranüs
12 Ağustos - 1 Ocak 2020: Bilinçaltınızda bastırılmış korkularla yüzleşebilirsiniz. Kıtlık bilinci, yoksunluk duyguları kaygıya sebep olabilir. Yaşamınızdaki yüzeysel konular geçerliliğini yitirirken manevi tatmin arayışınız başlayabilir.
52
52|221
Neptün
21 Haziran - 27 Kasım: İşinize olan bağlılığınızı, yaşamda içinde yer aldığınız rollerin kimliğinize olan katkısını sorgulayabilirsiniz. Kendinizi geliştirme ve yenilenme arzuları derin bir biçimde belirecektir. Kariyerle ilgili derin yönsüzlük ve tatminsizlik yaşayabilirsiniz.
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53|221
Plüton
24 Nisan - 3 Ekim: Hassasiyetlerin açığa çıkacağı kırılgan bir döneme işaret ediyor. Size hizmet etmeyen dönüştürülmesi gereken hassasiyetlerinizin farkına varacaksınız. İlişkilerdeki farkındalığınız artarken, özdeğer, doğru söz ve sadakatin önemini daha çok anlayacaksınız.
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54|221
2019'DA YENGEÇ BURCUNU NELER BEKLİYOR?
Kuzey Ay düğümü burcunuzla kavuşumda olduğu için ev, aile ve yuva kavramlarına duyduğunuz hassasiyet iyice artıyor. Duygularınızı, insani tutumlarınızı gözden geçirme imkanlarınız olacaktır. Yengeç burcu, kabuğunun içinde çok kuvvetli ve yenilmezdir. Kuzey Ay düğümü yengeçte uzun vadeli strateji üretirken, güvenlik ve korunma önem kazanır. İç dünyanızda olanı daha rahat fark edip ifade edeceksiniz. Duygusal ve kırılgan tutumlarınız objektif yaklaşımlara doğru evriliyor. Bu dönemde empati, destekleme, koruma, gözetme vasıflarınız gelişirken, ilişkilerde adil ve objektif olma eğiliminiz artacaktır.
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Heyecan ve tutku arayışınız artarken, kendinizi rahat ifade edeceğiniz sosyal imkanlar gelişebilir. Kişisel gücünüz artarken, kaderinizin kontrolü sizin elinizde. Daha sosyal, girişimci ve iş bitirici olacaksınız. Toplumsal konulardaki duyarlılığınız artarken, bu konularda daha aktif tutumlar sergileyeceksiniz. Önemli ve güçlü insanlarla bağlantılarınız olabilir. Duygusal yoğunluğunuzun arttığı ve kısıtlanmış hissettiğiniz dönemler olacaktır.
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Bu süreçte kişisel gelişim imkanlarından ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanın. Bu yıl ilişkilerde dengeli olmak, aşırı bağlanmalardan kaçınmak faydalı olur. Şefkatinizi hak eden, sizi bütünleyen insanlara yer açmak adına sizi zora sokan, değer yaratmayan, alışkanlık adına sürdürdüğünüz ilişkilerden sıyrılacaksınız. Hayata bakış açınız objektif, işe ve kariyere bakış açınız profesyonel seviyede ilerleyecek. Kişisel tatmin sağlayan hedeflere ve yaratımlara doğru ilerliyorsunuz. Dinamik ve yenilikçi yaklaşımlarla kendinizi yeniden keşfedeceksiniz.
Sağlık: Oğlak burcunda yerleşen ağır gezegenlerin görünümü nedeniyle sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Mide ve sindirim hassasiyetleri olabilir. Gebelik için tedavi gerektiren durumlar gelişebilir. Dişler, kemikler, ciltte hassasiyetler yaşanabilir. Kronik rahatsızlıklar artabilir.
1 Nisan - 16 Mayıs: Sağlık konularıyla meşgul olabilirsiniz.
17 Mayıs - 1 Temmuz: Sindirim hassasiyetleri, kronik rahatsızlıklarda artış olası.
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Eğitim/Beceriler/Hedefler: Manevi değerlere yöneldiğiniz bir dönemdesiniz. Farklı felsefelere, inanç derinliğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Yabancı diller öğrenmek için imkanlarınız olabilir. Bu yıl fazla iyimser tutumlar sergileyebilir, karşılığını alamayınca hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. O nedenle kısa ve uzun vadeli hedefleri planlarken rasyonel davranmaya gayret edin. Bu yılın görünümleri inanç ve gönül genişliği, bilgelik ve sizi bu yolda geliştirecek eğitim imkanları sunacaktır.
10 Nisan - 11 Ağustos arasında pratik hedefler koymak iş konularında rasyonel davranmak önemli.
19 Ağustos - 4 Ekim: Kısa yolculuklar, ticari faaliyetler alanında hareket, yakın çevrede tartışmalar olası. Hedeflerinizi gözden geçireceğiniz olaylar yaşanabilir. Eğitim, uzmanlık, hukuk ve yurtdışı konularında gelişmeler yaşanabilir.
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Aşk/İlişkiler/Evlilik: İlişkiler vasıtasıyla olgunlaştığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Kendinizi kısıtlanmış ve baskı altında hissedebilirsiniz. Bu yıl uzlaşmayı, güvenli alandan çıkmayı, başkalarını objektif biçimde değerlendirmeyi öğreniyorsunuz. İlişkide çekingen ve kendini gizleyen tavırlarınızın yerini objektif tutumlar ve girişimler alacak. Evlilik kurumuna duyduğunuz inançta değişiklikler yaşanabilir. Romantik konularda derin duygular, platonik aşklar olası. Sizi tatmin etmeyen alışkanlıktan süren ilişkiler sonlanırken, kendinizi kalben bağlı hissettiğiniz ilişkiler evlilikle sonuçlanabilir.
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15 Şubat - 31 Mart arasında aşk, yaratıcılık çocuklar alanında hareketlilik olası.
17 Mayıs - 1 Temmuz: Yenilenme ihtiyacınız artarken tepkisel davranabilirsiniz. İlişkilerde çatışmalar yaşanabilir. Uzun süredir devam eden gerginlikler ve baskı varsa tepkileriniz sertleşecektir.
15 Mayıs - 9 Haziran: Aynı dönemde Mars yengeçte ve ilişkiler evinizde olacak yenilenme ihtiyacınız, size göre olmayan ilişkileri geride bırakma arzunuz artabilir. (17 Mayıs - 1 Temmuz: Evlilik, anlaşmalar, ilişkilerde tedbirli davranmak önemli. Kavgalar, kopuşlar olası.)
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19 - 31 Temmuz: Dedikoduya dayalı eksik bilgi nedeniyle yanlış anlaşılmalar, gözden geçirmeler, eski ilişkilere dönüş olası.
5 Ekim - 19 Kasım: Yaşam alanınızda tadilat gerektiren durumlar olası. Ebeveynlerle çatışmalar huzursuzluk yaşanabilir. Kariyer, statü, bilinirlik alanında gelişmeler olası.
20 Kasım - Ocak 2020: Akrep. Romantik konularda, hareket yaratıcı becerilerde artış olası. Çocuklar, gebe kalma, tedavi gerektiren konular olası. Sosyal çevrede hareket, gelirde artış olası.
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Kariyer/İş/Para: İş ve kariyer konusunda önemli bir yıldasınız. Kendinizi gösterme, yeteneklerini açığa çıkarma ve işte başarı için koşullar elverişli. Ayakları yere basan fikirler geliştirmek ve hedefler koymak zorundasınız. Mart ayına kadar kariyer alanınız hareketli. İyi değerlendirilmiş projeler için koşullar uygun. Geçmişten gelen sizi zora sokan iş ve projeler sonlanabilir. Mart itibari ile maddi konular ve üretim alanında fırsatlar gelişebilir. Yeni sosyal gruplar vasıtasıyla iş imkanları olabilir. Üretim ve çalışma biçiminiz disiplin ve özgüvene dayalı ise bu yıl varlık edinme imkanlarınız artacaktır.
1 Ocak - 14 Şubat arasında kariyerde hareket olası. hareketli dönemler. Özellikle 6 - 15 Şubat arası dönemde riskli işlerden kaçınmak önemli.
1 Nisan - 16 Mayıs: Günlük rutinler, iş birlikte çalıştığınız insanlar ve sağlık konularında hareket olabilir. Sinirsel gerginlik olası. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilir, duygularınızı ifade etmekte zorlanabilirsiniz.
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10 Nisan - 11 Ağustos arasında pratik hedefler koymak iş konularında rasyonel davranmak önemli. Riskli büyük borçlanmalardan kaçının. Bu süreçte geçmişten gelen işler sonuçlanabilir. Ertelenmiş projeler hayata geçebilir.
15 Mayıs - 10 Haziran yenilenen iş imkanları olası.
2 Temmuz - 18 Ağustos: Üretimin ve heyecanın artacağı bir dönemdesiniz. Harcamalar artabilir. Yatırım imkanları gelişebilir. Ortak gelirler alanında gelişmeler yaşanabilir.
4 Ekim - 19 Kasım kariyer alanında yeni girişimler olası. Ani gelişmeleri sağlıklı değerlendirmek ve sabırlı davranmak önemli.
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Retro gezegenler ve etkileri
Merkür
5 Mart - 28 Mart Balık burcunda retro. Hukuki konular, yurtdışı, üniversiteler ve uzmanlık gerektiren alanlarda beklemelere yol açabilir. Yanlış anlaşılmalar, yazılı işlerde aksamalar, ticari faaliyette duraklama olabilir. Yakın çevrenizde, akrabalarınızla dedikodu olası. Seyahat planları aksayabilir.
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31 Ekim - 20 Kasım Akrep burcunda: Romantik konular, aşk ve çocuklar konusunda hassasiyetler artabilir. Yaratıcı ifade, sanatsal girişimlerde geçmişten gelen yetenekler açığa çıkabilir. Spor, kumar ve spekülasyon alanlarında tedbirli davranmak gerekir. Sosyal ilişkiler gruplar organizasyonlarda sorumluluklara dikkat etmelisiniz.
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Jüpiter
10 Nisan - 11 Ağustos Yay burcunda retro: İş ve sağlık konularında aksamalar yaşanabilir. Geçmişten gelen projeler devreye sokulabilir. Birlikte çalıştığınız insanlarla huzursuzluk olabilir.
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Satürn
30 Nisan - 18 Eylül Oğlak burcunda retro: İlişkilerde sorunlar yaşanabilir. Sorumluluklarda artış olası. İçe bakış imkanı tanıyan bu dönemde gereksiz inat yüzünden zorlaşan yaşam alanlarınızı gözden geçirebilirsiniz.