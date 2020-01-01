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2019’un son bebeği ile 2020’nin ilk bebeği aynı odada

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 2019’un doğan son bebeği 'Yiğit Asaf' ile 2020’nin ilk bebeği 'Ahmet Emin’i ziyaret etti

yılın son ve ilk bebekleri
AA

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit ile birlikte Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne gitti.

2020’nin doğan ilk bebeğine ‘Ahmet Emin’ ismi verilirken Vali Ahmet Hamdi Nayir, Fezayil ve Nurgül Çakır çiftini tebrik etti. AA'nın haberine göre; Vali Nayir aynı odada bulunan 2019’un son bebeği Yiğit Asaf’ın babası Doğukan ve annesi Necla Aydın’ı da tebrik etti. 

 

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