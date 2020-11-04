Türkiye'nin dört bir yanında hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar 2020 Buzağı Desteklemesi ödemelerini merak ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılığı desteklemek adına verilen 2020 Buzağı Desteklemesi yattı mı? Buzağı Destekleme başvuru şartları nelerdir? Buzağı Destekleme ne kadar?

BUZAĞI DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Buzağıları 4 Ay (120 Gün) Öncesinde Satma Şartları

Buzağılarını işletmesinde 4 ay büyütmeden erken yaşta satan yetiştiricilerden; en az 50 baş dişi sığırı olanlar 4 aydan önce buzağılarını satabilir,

Buzağılarını erken yaşta satmak istediklerini işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, satışını yapacağı buzağıların kulak küpe numaralarını liste halinde dilekçeyle bildirir.

İl/ilçe müdürlükleri bu kapsamdaki işletmelerin ve buzağıların listesini HAYGEM'e bildirir.

Yetiştiricilik Bölgesi illerindeki buzağılara Karar kapsamında belirtilen ilave destek verilir.

Soy kütüğü desteği;

Buzağı, soy kütüğüne kayıtlı anadan doğmuş ve anası kendi ırkından boğanın sperması ile tohumlanmış olmalı,

Süt ölçümü yapılan ayda, işletmedeki inek sayısının en az üçte ikisinin süt verimleri ölçülmüş ve sisteme kaydedilmiş olmalı,

Süt ölçümleri 2018 yılında en az 6 kez yapılmalıdır.

Döl Kontrolü boğanın yavrusu ilave desteği;

Döl kontrolünden geçmiş boğaların ülkemizde üretilen spermalarından doğan,

Bu durum tohumlama tarihiyle ve belgesiyle doğrulanabilen buzağılara verilir.

2020 BUZAĞI DESTEKLEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, Herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

Başvurular, 1. Dönem için 2/7/2018-31/8/2018 tarihleri,

2 dönem için ise 2/5/2019-1/7/2019 tarihlerinde yapılır.

Destekleme başvuruları il/ilçe müdürlükleri tarafından, başvuru süresi bitiminden itibaren 10 gün içerisinde E-Islah sistemine giriş kayıtları yapılır.

Başvuruların değerlendirilmesi, itirazlar ve icmallerin düzenlenmesi;

Destekleme başvuruları il/ilçe müdürlükleri tarafından, başvuru süresi bitiminden itibaren 10 gün içerisinde E-Islah sistemine giriş kayıtlarının yapılması,

Başvuruların E-Islah sistemine giriş süresini müteakip, HAYGEM tarafından desteklemeye esas İcmal-1 listesi E-Islah sisteminde yayımlanması,.

İl/ilçe müdürlükleri, İcmal-1 listelerini sistemden alarak 10 gün süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılması,

İtirazların il/ilçe müdürlüklerine yapılarak, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanması,

İtiraz süresi bitiminde ilçe müdürlükleri tarafından sistemlere girilen kayıtlara göre HAYGEM tarafından İcmal-2 listesinin yayımlanması,

İlçe müdürlüklerince, sistemden alınan İcmal-2 listesini onaylayarak 5 iş günü içerisinde il müdürlüğüne göndermesi,

İlçelerden gelen İcmal-2'lere istinaden ödemeye esas olmak üzere İcmal-3 listesi, E-Islah sistemi üzerinden il müdürlükleri tarafından alınıp onaylanarak 10 gün içerisinde HAYGEM'e gönderilmesi.

BUZAĞI DESTEKLEMESİ NE KADAR?

4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş

Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl/Baş

Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş

Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş

2020 BUZAĞI DESTEKLEMESİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

2020 Buzağı Desteklemesi 1. dönem ödemeleri 24 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında yapılmıştı. 2020 Buzağı Desteklemesi 2. dönem ödemeleri henüz yapılmadı.