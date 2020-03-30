2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında Milli Dayanışma Günü ilan edildiğini açıklarken, bu kampanya doğrultusunda 7 aylık maaşını bağışladığını açıkladı. İşte 2020 yılı Cumhurbaşkanı maaş ücreti...
2020 CUMHURBAŞKANI MAAŞI NE KADAR?
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilen 2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi’ne göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın net maaşı temmuz ayına kadar 50.264 TL, Ağustos 49.088, Eylül 46.367 TL, Ortalama 49.400 TL'dir
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