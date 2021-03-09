2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav sonuçları açıklandı. 2020-DİB-MBSTS sınavına giren adaylar 9 Aralık 2021 tarihinden itibaren sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. İşte 2020-DİB-MBSTS sonuç sorgulama ekranı
2020-DİB-MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "27 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2020-DİB-MBSTS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Mart 2021 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.
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