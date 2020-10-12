Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını devletlerin ekonomik ve sosyal birçok önlem alınmasına neden oldu. Bankaların kredi vermediği esnafların ve kara listedeki vatandaşların 2020 kredi sicil affı düzenlemesi bekleyişi biliniyor. 2020 kredi sicil affı çıktı mı? Kredi sicil affı kimleri kapsıyor? İşte kredi sicil affı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

SİCİL AFFI NE DEMEK?

Sicil affı, geçmiş dönemlerde bankalara borcu bulunan ve bu borçlanma sebebiyle kredi çekemeyen kişileri kara listeden çıkartacak, sicilleri temizlenen vatandaşlar ve esnaflar kredi çekebilecek.

SİCİL AFFI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI MI?

Özellikle corona virüsle mücadele döneminde ekonomik olarak çıkmaza giren vatandaş 2020 sicil affının Resmi Gazete'de yayınlanacağı günü bekliyor ancak Resmi Gazete'de henüz 2020 sicil affına dair bir şey yayınlanmadı.