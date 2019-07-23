Üniversite tercihi yapacak adaylar dikkat! Trade-schools 2020'de parlayacak en iyi meslekler listesini yayınladı. Gelecekte daha çok para kazanmak ve daha çok iş imkanına sahip olmak isteyenler için 2020 yılı en iyi mesleklerini sizin için derledik. İşte 2020 yılı en iyi meslekleri....
2020 YILINDA PARLAYACAK EN İYİ MESLEKLER
Trade-schools 2020'de parlayacak en iyi meslekler listesini yayınladı.
25. Kentsel Tarım Uzmanı
24. Uzaktan Sağlık Mühendisi
23. Robotik Servis Teknisyeni
22. Kişisel Marka Danışmanı
21. Kişisel Gizlilik Danışmanı
20. Artırılmış Gerçeklik Geliştirici
19. 3D Baskı Teknisyeni
18. Akıllı Bina Teknisyeni
17. Sivil veya Ticari Drone Pilotu
16. Blockchain Geliştirici
15. Dijital Rehabilitasyon Danışmanı
14. Elektronik Mühendisliği Uzmanı
13. Makine Mühendisliği Uzmanı
12. Biyomedikal Mühendisi
11. Bilgisayar Sistemleri Analisti
10. Bilgi Güvenliği Analisti
9. Dijital İçerik Uzmanı
8. Veri Analisti
7. Sağlık Hizmetleri Müdürü
6. Kayıtlı Hemşire (RN)
5. Fiziksel Terapist
4. Yazılım Geliştirici
3. Hemşire Uygulayıcısı
2. Rüzgar Enerjisi Teknisyeni
1. Güneş Enerjisi Teknisyeni
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