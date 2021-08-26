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BERKİN KUTLU, 5. OLDU

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk günü erkekler 200 metre serbest S5 kategorisi finalinde milli yüzücü Koral Berkin Kutlu, 5. oldu.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen finalde 15 yaşındaki Koral Berkin, 2.46.62'lik dereceyle 5. sırayı aldı.

Müsabakada İtalyan Francesco Bocciardo, 2.26.76'lık zamanıyla paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazandı. İspanyol Antoni Ponce Bertran gümüş, Brezilyalı Daniel de Faria Dias ise bronz madalya elde etti.

SÜMEYYE BOYACI İLE SEVİLAY ÖZTÜRK FİNALE KALAMADI

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde yüzmede kadınlar 100 metre serbest S5 kategorisinde milli sporcular Sümeyye Boyacı ile Sevilay Öztürk, seçme yarışlarında elendi.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Sümeyye Boyacı ilk, Sevilay Öztürk ise ikinci seride seçmelerde mücadele etti.

Sümeyye, serisinde 1.39.41'lik zamanıyla 8 sporcu arasından 7. oldu. Sevilay ise kendi serisinde ise 1.42.73'lük derecesiyle 8 sporcu arasında 8. sırayı aldı.

Genel klasmanda 16 sporcu arasında Sümeyye 14'üncü, Sevilay ise 15'inci olarak finale kalmayı başaramadı.

KORAL BERKİN KUTLU FİNALE KALAMADI

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde yüzmede erkekler 100 metre serbest S5 kategorisinde Koral Berkin Kutlu, final bileti alamadı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Koral Berkin, seçmelerde ilk seride yarıştı.

15 yaşındaki milli sporcu kendi serisini 1.20.20'lik dereceyle 5. sırada bitirdi.

Toplam 13 yüzücünün mücadele ettiği ve ilk 8'in final bileti aldığı seçmelerde genel sıralamada 10. olan Koral Berkin, finale kalamadı.

ABDULLAH ÖZTÜRK VE NESİM TURAN SON 16 TURUNA YÜKSELDİ

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Abdullah, A Grubu'nda Polonyalı Rafal Lis, Nesim Turan ise D Grubu'nda Çinli Yan Zhang'la karşılaştı.

2016 Rio'da altın madalya alan, aynı zamanda dünya ve Avrupa şampiyonu unvanı bulunan Abdullah Öztürk, Polonyalı rakibini 11-6, 11-3 ve 11-7'lik setlerle rahat bir oyunla 3-0 yendi. Grupta 2'de 2 yapan Abdullah, lider olarak son 16 turuna çıkmayı başardı.

Nesim Turan ise olimpiyat ve dünya şampiyonluğu bulunan 54 yaşındaki Çinli rakibi Zhang karşısında zorlu bir maç oynayarak galibiyete uzandı. Nesim, rakibini 9-11, 11-5, 8-11, 11-4 ve 11-9'luk setlerle 3-2 yenerek grubundaki ikinci maçını da kazandı ve adını lider olarak son 16'ya yazdırdı.

4X50 METRE BAYRAK YARIŞINDA FİNALE ÇIKTIK

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde yüzmede karışık serbest 4x50 metre bayrak yarışı S5 kategorisinde Türkiye, finale çıktı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Koral Berkin Kutlu, Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, ikinci seride mücadele etti.

Serisinde 2.44.80'lik derece elde eden Türkiye, toplam 10 ülkenin yarıştığı havuzda 8. olarak final bileti aldı.

Milli takımın yer alacağı final müsabakası bugün TSİ 14.01'de başlayacak.

ALİ ÖZTÜRK, 2. MAÇINDA YENİLDİ

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek erkekler (Sınıf 5) D Grubu'nda Ali Öztürk, Almanya'dan Valentin Baus'a 3-2 yenildi.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Ali, 2016 Rio'da gümüş madalya alan, Avrupa ve dünya şampiyonluklarına sahip Alman rakibi Baus'la karşılaştı.

Bireyselde Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Ali Öztürk, rakibi karşısında ilk iki seti 11-7 ve 11-9 alarak 2-0 öne geçti. Sonraki üç seti 11-8, 11-6 ve 11-6 kazanan Alman sporcu, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Ali Öztürk, gruptaki ikinci maçını bugün TSİ 11.20'de Mısırlı Ayman Kamal Zenaty'le oynayacak.

ABDULLAH KAYAPINAR 5. OLDU

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde halterde erkekler 49 kiloda Abdullah Kayapınar, 5. sırayı elde etti.

Tokyo Uluslararası Forum'da gerçekleşen halter müsabakalarında Abdullah, 49 kiloda mücadele etti.

Abdullah, ilk hakkında 150 kilo kaldırdı. Madalya kazanmak için ikinci hakkında 160, üçüncü hakkında ise 161 kilonun altına giren milli sporcu, bu denemelerinde başarısız oldu ve oyunları 5. sırada tamamladı.

Erkekler 49 kiloda altın madalyayı 173 kiloyla Ürdünlü Omar Sami Hamadeh Qarada kazandı. Gümüş madalyayı ise yine 173 kilo kaldıran Vietnamlı sporcu Van Cong Ie elde etti. Aynı kiloyu kaldırmalarına rağmen rakibinden tartıda 10 gram daha hafif çıkan Qarada, kurallar gereği altın madalyayı boynuna taktı.

Bu sıklette Azerbaycan'dan Parvin Mammadov ise 156 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu.