TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOLDA 6. OLDUK

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler tekerlekli sandalye basketbolda Türkiye, beşincilik maçında Avustralya'ya 74-58 yenildi ve altıncı oldu.

Ariake Arena'da oynanan karşılaşmada Avustralya ilk çeyreği 23-18, devreyi ise 39-24 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte milli takım karşısında farkı biraz daha açan (59-40) Avustralya, sahadan 74-58 galip ayrıldı ve beşinci sırayı elde etti.

Ay-yıldızlı ekip ise oyunları 6. sırada tamamladı.

MEHMET YAKUT ÇEYREK FİNAL MAÇLARINI KAYBETTİ

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando K44 sınıfı kadınlar +58 kiloda Şeyma Emeksiz Bacaksız ve erkekler +75 kiloda Mehmet Yakut, çeyrek final maçlarını kaybetti.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çeyrek finallerde Şeyma, Ukraynalı Yuliya Lypetska'ya 22-10, Mehmet ise Rusya Paralimpik Komitesi'nden Zainutdin Ataev'e 30-8 yenildi.

Milli sporcular, bronz madalya için repesaj maçlarına çıkma hakkı elde etti. Şeyma Emeksiz Bacaksız ile Avustralyalı Janine Watson TSİ 11.00, Mehmet Yakut ile Meksikalı Francisco Alejandro Pedroza Luna TSİ 11.15'te karşılaşacak.

SADIK SAVAŞ VE YAĞMUR ŞENGÜL SON 16'DA ELENDİ

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları okçulukta milli sporcular Sadık Savaş ve Yağmur Şengül, klasik yay karışık takım açık kategorisinin son 16 turunda elendi.

Yumenoshima Park'ta yapılan son 16 turu müsabakasında Sadık Savaş ve Yağmur Şengül'den oluşan milli takım, Büyük Britanya'dan David Phillips-Hazel Chaisty ikilisiyle karşılaştı.

Rakiplerine 5-1'lik skorla yenilen milli sporcular, oyunlara veda etti.

EMİNE SEÇKİN BRONZ MÜCADELESİ VERECEK

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları badminton tek kadınlar WH2 kategorisi yarı finalinde kaybeden Emine Seçkin, bronz madalya mücadelesi verecek.

Yoyogi Ulusal Stat'ta oynanan yarı final maçında Emine, Çinli Yutong Liu ile karşı karşıya geldi.

Dünya şampiyonluğu bulunan rakibine 21-7 ve 21-4'lük setlerle 2-0 yenilen milli sporcu, finale kalamadı.

Emine Seçkin, grup maçında mağlup ettiği Japon Yuma Yamazaki ile TSİ 12.30'da bronz madalya için karşılaşacak.

KARIŞIK 50 METRE TABANCADA 3 SPORCUMUZ ELENDİ

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atıcılık karışık 50 metre tabancada (P4) milli sporcular Aysel Özgan, Ayşegül Pehlivanlar ve Murat Oğuz elendi

Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen eleme müsabakasında 34 sporcu, ilk 8'e girip finale çıkabilmek için yarıştı.

Ayşegül Pehlivanlar, 519 puan alarak 17'nci, aynı puana sahip Murat Oğuz 18'inci, 515 puan toplayan Aysel Özgan ise 22'nci olarak oyunlara veda etti.