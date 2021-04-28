2021 yılında ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) için sınav tarihi 2 Mayıs olarak belirlenmişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma kararını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Tüm sınavlar ertelenecektir." demesi üzerine ALES araştırılmaya başladı. Peki, ALES ertelendi mi? 2 Mayıs ALES iptal olur mu?

ALES ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2021-ALES/1 sınavı 2 Mayıs Pazar günü yapılacak. Sınava girecek adaylar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

ÖSYM "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1), 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir.

İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında; 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek 2021-ALES/1’e katılacak adaylar (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) Sınava Giriş Belgelerini, sınav görevlileri ise sınava ait Görevlendirme Belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır." açıklamasında bulundu.