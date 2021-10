47. Pantene Altın Kelebek ödülleri için geri sayım başladı. Büyük bir merakla beklenen törende kazananlar, ödüllerine evlerinde, ofislerinde kavuşacak. Peki 2021 Altın Kelebek ödülleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ALTIN KELEBEK NE ZAMAN?



Yıl boyunca yetenekleri ve başarıları ile gücünü gösterenler %70 halkın ve %30 jürinin oyları değerlendirilerek belli olacak ve 5 Aralık tarihinde gerçekleşecek.



ALTIN KELEBEK ADAYLARI!



En İyi Dizi Kategorisi



Camdaki Kız – KANAL D



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – ATV



Gönül Dağı – TRT1



Kardeşlerim – ATV



Kırmızı Oda – TV8



Masumlar Apartmanı – TRT1



Sadakatsiz – KANAL D



Son Yaz – FOX TV



Teşkilat - TRT1



Yasak Elma – FOX TV



En İyi İnternet Dizisi Kategorisi



50M2 – NETFLIX



AŞK 101 – NETFLİX



Atiye – NETFLIX



Aynen Aynen – BLU TV



Bir Başkadır – NETFLIX



Fatma – NETFLIX



Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi – BLU TV



Sokağın Çocukları – BLU TV



The Protector / Hakan Muhafız – NETFLIX



Yeşilçam – BLU TV



En İyi Dijital İçerik Kategorisi



@ENİSARIKAN – EXXEN



Alper Rende ile Kaçış – EXXEN



Bize Kaldı (Fezi Altun & Seçkin Süngüç) – YOUTUBE



Duraktan Durağa (Berk Keklik) – GAİN



Gör Beni – Dur Bi Dinle (Armağan Çağlayan) – YOUTUBE



İbrahim Selim ile Bu Gece – YOUTUBE



Katarsis (Gökhan Çınar) – YOUTUBE – EXXEN



Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak) – EXXEN



Konuşanlar (Hasan Can Kaya) – EXXEN



Zeynep Bastik ve Konukları – EXXEN



En İyi Kadın Oyuncu Kategorisi



Alina Boz (AŞK 101) – NETFLIX



Ayça Ayçin Turan (Arıza) – SHOW TV



Beren Saat (Atiye) – NETFLIX



Binnur Kaya (Kırmızı Oda) – TV8



Burcu Biricik (Camdaki Kız) – KANAL D



Cansu Dere (Sadakatsiz) – KANAL D



Ezgi Mola (Masumlar Apartmanı) – TRT1



Hafsanur Sancaktutan (Son Yaz) – FOX TV



Merve Dizdar (Masumlar Apartmanı) – TRT1



Su Burcu Yazgı Coşkun (Kardeşlerim) ATV

En İyi Erkek Oyuncu Kategorisi



Ahmet Kural (Bir Zamanlar Kıbrıs) – TRT1



Akın Akınözü (Hercai) – ATV



Alperen Duymaz (Son Yaz) – FOX TV



Birkan Sokullu (Masumlar Apartmanı) – TRT1



Burak Özçivit (Kuruluş Osman) – ATV



Çağatay Ulusoy (Yeşilcam – Hakan Muhafız) – BLU TV – NETFLIX



Çağlar Ertuğrul (Teşkilat) – TRT1



Caner Cindoruk (Sadakatsiz) – KANAL D



Engin Akyürek (Sefirin Kızı) – STAR TV



Timuçin Esen (Hekimoğlu) – KANAL D



En İyi Komedi Dizisi Kategorisi



Çok Güzel Hareketler 2 – KANAL D



Dünya Hali – TRT1



Gençliğim Eyvah – ATV



Güldür Güldür – SHOW TV



Jet Sosyete – STAR TV



Kalk Gidelim – TRT1



Kazara Aşk – STAR TV



Kuzey Yıldızı İlk Aşk – SHOW TV



Seksenler – TRT1



En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu Kategorisi



Algı Eke / Acans – BLU TV



Ayça Varlıer / Kalk Gidelim – TRT1



Begüm Öner / Seksenler – TRT1



Cemre Ebüzziya / İlginç Bazı Olaylar – EXXEN



Çok Güzel Hareketler 2 Ekibi – KANAL D



Ege Kökenli / Doğu – BLU TV



Güldür Güldür Ekibi – SHOW TV



Günay Karacaoğlu / Gençliğim Eyvah – ATV



Nilperi Şahinkaya / Aynen Aynen – BLU TV



Suzan Kardesş / Seksenler – TRT1



En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu Kategorisi



Çağlar Çorumlu/Ayak İşleri – GAİN



Cengiz Bozkurt/Gençliğim Eyvah -ATV



Çok Güzel Hareketler 2 Ekibi – KANAL D



Doğu Demirkol/Doğu – BLU TV



Engin Günaydın/10 Bin Adım – GAİN



Feyyaz Yiğit/Gibi -EXXEN



Güldür Güldür Ekibi – SHOW TV



İbrahim Büyükak/İlginç Bazı Olaylar – EXXEN



İlker Ayrık/Seksenler – TRT 1



Kerem Bürsin/Aynen Aynen – BLU TV



En İyi Romantik Komedi Dizisi Kategorisi



Ada Masalı – STAR



Aşk Mantık İntikam – FOX TV



Aşkın Tarifi – KANAL D



Baht Oyunu – KANAL D



Bay Yanlış – FOX TV



Cam Tavanlar –SHOW TV



Çatı Katı Aşk – KANAL D



İyi Günde Kötü Günde – STAR



Sen Çal Kapımı -FOX TV



En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncusu



Aslı Sümen (Baht Oyunu) – KANAL D



Ayça Ayşin Turan (Ada Masalı) – STAR TV



Bensu Soral (Cam Tavanlar) –SHOW TV



Burcu Özberk (Aşk Mantık İntikam) – FOX TV



Cemre Baysel (Baht Oyunu) – KANAL D



Elçin Sangu (İyi Günde Kötü Günde) – STAR TV



Hande Erçel (Sen Çal Kapımı) -FOX TV



Özge Gürel (Bay Yanlış) – FOX TV



En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu



Alp Navruz (Ada Masalı) – STAR TV



Aytaç Şaşmaz (Baht Oyunu) – KANAL D



Burak Yörük (Aşk Mantık İntikam) – FOX



Can Yaman (Bay Yanlış) – FOX TV



Furkan Andıç (Çatı Katı Aşk) – KANAL D



İlhan Şen (Aşk Mantık İntikam) – FOX TV



Kadir Doğulu (Aşkın Tarifi) – KANAL D



Kerem Bürsin (Sen Çal Kapımı) -FOX TV



Kubilay Aka (Cam Tavanlar) –SHOW TV



En İyi Dizi Çifti Kategorisi



Afra Saraçoğlu - Çağatay Ulusoy (Yeşilçam) - BLU TV



Alina Boz- Kubilay Aka (AŞK 101) – NETFLIX



Ayça Ayşin Turan- Alp Navruz (Ada Masalı) – STAR



Bensu Soral – Kubilay Aka (Cam Tavanlar) – SHOW TV



Burcu Biricik- Feyyaz Şerifoğlu (Camdaki Kız) – KANAL D



Burcu Özberk – İlhan Şen (Aşk Mantık İntikam) – FOX TV



Cemre Baysel- Aytaç Şaşmaz (Baht Oyunu) – KANAL D



Hafsanur Sancaktutan – Alperen Duymaz (Son Yaz) – FOX TV



Hande Erçel – Kerem Bürsin (Sen Çal Kapımı) – FOX TV



Su Burcu Yazgı Coşkun – Onur Seyit Yaran (Kardeşlerim) – ATV



En İyi Yönetmen Kategorisi



Ahmet Katıksız, Deniz Yorulmazer (AŞK 101) – NETFLIX



Berkun Oya (Bir Başkadır) – NETFLIX



Çağrı Vila Lostuvalı, Çiğdem Bozali (Masumlar Apartmanı) -TRT1



Cem Karcı (Kırmızı Oda) -TV8



Kethce (Hakan Kırvavaç) (Teşkilat) -TRT1



Nadim Güç (Camdaki Kız) – KANALD



Neslihan Yeşilyurt (Sadakatsiz) – KANALD



Semih Bağcı (Son Yaz) – FOX



Serdar Gözelekli (Baht Oyunu) – KANALD



Yusuf Pirhasan, Altan Dönmez (Sen Çal Kapımı) – FOX TV



En İyi Senaryo Kategorisi



Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit, Teoman Gök (Gönül Dağı) – TRT1



Ayşe Öner Kutlu (Sen Çal Kapımı) -FOX



Bahadır Özdener (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz) -ATV



Banu Kiremitçi Bozkurt - (Kırmızı Oda) – TV8



Berkun Oya (Bir Başkadır) – NETFLIX



Deniz Dargı – Cem Görgeç – Cenk Boğatur (Son Yaz) - FOX



Deniz Madanoğlu, Rana Mamatlıoğlu (Masumlar Apartmanı) -TRT1



Gül Abus Semerci (Kardeşlerim) -ATV



Kemal Hamamcıoğlu-Dilara Pamuk (Sadakatsiz) – KANAL D



Seda Altaylı Turgutlu (Camdaki Kız) – KANAL D



En iyi Dizi Müziği Kategorisi



Alp Yenier (Kardeşlerim) -ATV



Alp Yenier (Masumlar Apartmanı) -TRT1



Aslı Demirer – Safa Hendem (Baht Oyunu) – KANAL D



Aytekin Ataş (Sen Çal Kapımı) – FOX TV



Batuhan Fırat (Kalp Yarası) – ATV



Cem Öget (Ada Masalı) – STAR



Cem Öget (Sadakatsiz) – KANAL D



Hey! Douglas (AŞK 101) – NETFLIX



Toygar Işıklı (Çukur) – SHOW TV



Tuna Hizmetli (Son Yaz) – FOX TV



En İyi Çocuk Oyuncu Kategorisi



Alp Akar – Sadakatsiz



Aylin Akpınar – Kardeşlerim



Azra Aksu – Baht Oyunu



Beren Gençalp – Sefirin Kızı



Berkay Celal Çetin – Masumlar Apartmanı



Eylül Şenocak – Masumlar Apartmanı



Kayra Orta – Alev Alev



Kuzey Gezer – Yasak Elma



Maya Başol – Sen Çal Kapımı



Yasemin Nil Yüksel – Masumlar Apartmanı



En İyi Gündüz Kuşağı Kategorisi



Açelya Akkoyun ile Akla Takılanlar – (360)



Çağla ile Yeni Bir Gün (Çağla Şikel) – FOX TV



Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme – SHOW TV



Ece Üner ile Susma – KANAL D



Esra Erol’da – ATV



Fulya ile Umudun Olsun (Fulya Öztürk) – FOX



Gelinim Mutfakta (Demet Akalın) – KANAL D



Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)



Neler Oluyor Hayatta (Nur Tuğba Namlı – Hakan Ural) – KANAL D



Sabahın Sultanı Seda Sayan – STAR TV



En İyi Kadın Sunucu Kategorisi



Açelya Akkoyun (Açelya Akkoyun ile Akla Takılanlar) -360



Aslı Şafak (Aslı Şafak’la İşin Aslı) – HABERTÜRK TV



Çağla Şıkel (Çağla ile Yeni Bir Gün) – FOX TV



Demet Akalın (Demet ve Alişan ile Sabah Sabah) -STAR TV



Doğa Rutkay (Çocuktan Al Haberi) – SHOW TV



Ece Üner ile Susma – KANAL D



Esra Erol’da – ATV



Fulya Öztürk (Fulya ile Umudun Olsun) – FOX TV



Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV



Pelin Çift ile Gündem Ötesi - TRT 1



En İyi Erkek Sunucu Kategorisi



Acun Ilıcalı (Survivor Türkiye) – TV8



Ali İhsan Varol (Kelime Oyunu) – TV8



Alp Kırşan (Ortak) – NTV



Arda Türkmen (Arda’nın Mutfağı) – KANAL D



Danilo Zanna (Masterchef) -TV81



Ender Saraç’la Sağlıklı Günler – SHOW TV



Hakan Ural (Neler Oluyor Hayatta) – KANAL D



Kenan İmirzalıoğlu (Kim Milyoner Olmak İster) – ATV



Kerem Alışık (Seneye Bu Zamanlar) – TRT



Vahe Kılıçarslan (Vahe ile Evdeki Mutluluk) – STAR TV



En İyi Haber Programı Kadın Sunucu Kategorisi



Afşin Yurdakul – HABERTÜRK



Başak Şengül – CNNTÜRK



Gülbin Tosun – FOX



Hande Fırat – CNNTÜRK



Hilal Özdemir – ATV



Işıl Açıkkar – TRT



Merve Dinçkol – KANAL D



Nazlı Çelik – STAR TV



Pınar Erbaş – SHOW TV



Seda Öğretir – NTV



En İyi Haber Programı Erkek Sunucu Kategorisi



Açıl Sezen – BLOOMBERG



Ahmet Arpad – NTV



Cem Öğretir – ATV



Cüneyt Özdemir – CNN TÜRK



Deniz Bayramoğlu – KANAL D



Ersoy Dede – TRT1



İsmail Küçükkaya – FOX



Mesut Yar – STAR TV



Selçuk Tepeli – FOX



Uğur Önver – CNN TÜRK



En İyi Haber Programı Kategorisi



5N1K (Cüneyt Özdemir) – CNNTÜRK



A’dan Z’ye (Uğur Önver) – CNNTÜRK



Açık ve Net (Kübra Par) – HABERTÜRK TV



Başkent Kulisi (Mehmet Acet) – KANAL 7



Cnn Türk Masası (Semiha Şahin) – CNNTÜRK



Enine Boyuna (Hülya Hökenek) – HABERTÜRK TV



Gece Görüşü (Hande Fırat) – CNNTÜRK



İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat – FOX TV



Kahvaltı Haberleri (Hilal Özdemir) – ATV



Mesut Yar ile Bugün (Mesut Yar) – STAR TV



En İyi Spor Programı Kategorisi



Aktüel Futbol: Sunucu: İbrahim Kırkayak, Yorumcular: Alp Pehlivan, Ogün Temizkanoğlu – (TRT SPOR)



Artı Futbol: Mustafa Göksu



Bein Manşet: Murat Caner – Uğur Meleke (BEIN SPORTS)



Bein Teknik: İsmail Şenol – Tamer Tuna (BEIN SPORTS)



Beyaz Futbol Pazar: Sunucu: Onur Yıldız, Yorumcular: Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz (BEYAZ TV)



Derin Futbol: Sunucu: Onur Yıldız, Yorumcular: Sinan Engin, Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Rasim Ozan Kütahyalı – (BEYAZ TV)



Spor Manşet: Cem Dizdar – Serkan Yetkin (TRT SPOR)



Süper Lig: Sunucu: Güntekin Onay, Yorumcular: Tugay Kerimoğlu, Feyyaz Uçar, Volkan Demirel – (BEIN SPORTS)



Takım Oyunu: Sunucu: Ender Bilgin, Yorumcular: Erman Toroğlu, Mehmet Yılmaz, Reha Kapsal, Serdar Sarıdağ – (A SPOR)



Yüzde Yüz Futbol: Sunucu:: Erbatur Ergenekon, Yorumcu: Rıdvan Dilmen (TRT SPOR)



En İyi Yarışma Kategorisi



3’te 3 (Prof. Dr. Tufan Gündüz – Pelin Çift – TRT1



Aileler Yarışıyor – (Asuman Krause) – 360



Çocuktan Al Haberi (Doğa Rutkay) – SHOW TV



En Hamarat Benim (Kadir Ezildi) – FOX



Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar – TRT1



Kelime Oyunu (Ali İhsan Varol) – TEVE2



Kim Milyoner Olmak İster (Kenan İmirzalıoğlu) – ATV



Masterchef Türkiye (Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu) -TV8



Survivor Türkiye (Acun Ilıcalı) – TV8



Yaparsın Aşkım (İlker Ayrık) – FOX TV



En İyi Erkek Şarkıcı Kategorisi



Bilal Sonses



Buray



Can Bonomo



Edis



Emir Can İğrek



Haluk Levent



Kenan Doğulu



Murat Boz



Oğuzhan Koç



Yalın



En İyi Kadın Şarkıcı Kategorisi



Aleyna Tilki



Demet Akalın



Derya Uluğ



Ece Seçkin



Hadise



İrem Derici



Melek Mosso



Sezen Aksu



Tuğçe Kandemir



Zeynep Bastık



En İyi Müzik Grubu Kategorisi



Adamlar



Dolu Kadehi Ters Tut



Gripin



İkilem



Madrigal



Manga



Pinhani



Sakiler



Yüzyüzeyken Konuşuruz



Zakkum



En İyi Dj Kategorisi



Arem Özgüç & Arman Aydın



Birol Giray (Beegee)



BÖ (Bahadır Öneş)



Burak Yeter



Deeperise



Doğukan Manço



Doğuş Cabakçor



Mahmut Orhan



Ozan Doğulu



Veyasin (Hey Douglas)



En İyi Rap Kategorisi



Ados



Anıl Piyancı



Batuflex



Ceza



Eypio



Gazapizm



Mero



Sagopa Kajmer



Sefo



Uzi



En İyi Türk Halk Müziği Kadın Kategorisi



Aynur Haşhaş



Deniz Toprak



Elif Buse Doğan



Güler Duman



Hilal Özdemir



Öykü Gürman



Sevcan Orhan



Şevval Sam



Zara



Zeynep Bakşi Karatağ



En İyi Türk Halk Müziği Erkek Kategorisi



Ahmet Şafak



Cem Yıldız



Cimilli İbo



Ekin Uzunlar



Ender Balkır



Hüseyin Turan



Mahmut Tuncer



Musa Eroğlu



Resul Dindar



Selçuk Balcı



En İyi Klip Kategorisi



Aleyna Tilki – Bu Benim Masalım



Bilal Hancı & Mustafa Ceceli – Rüzgar



Buray – Deli Kız



Can Bonomo & Demet Evgar – Rüyamda Buluttum



Cemal Can – Kahraman



Edis – Martılar



Enes Batur – Ayaz



Hadise – Hay Hay



Kerimcan Durmaz – Peşimde



Mabel Matiz – Toy



En İyi Fantezi Müzik Kadın Kategorisi



Aslı Hünel



Cansever



Ceylan



Derya Bedavacı



Ebru Yaşar



İnci Mercan



Seda Sayan



Sibel Can



Zara



En İyi Fantezi Müzik Erkek Kategorisi



Ahmet Parlak



Ali Dündar



Arif Susam



Bayhan



Hakan Altun



İbrahim Tatlıses



Metin Şentürk



Rubato



Şahin Kendirci



Serkan Kaya



En İyi Şarkı Kategorisi



Affet Beni Sevgilim – Ege Balkız – Burry Soprano



Alaz Alaz – Buray



Başa Sar- Ege Can Sal



Ben Bilmem – Ebru Yaşar



Bilmem mi? – Sefo



Dünyadan Uzak – Pinhani, Sakiler



Hay Hay – Hadise



Kahraman – Cemal Can



Martılar – Edis



Seni Dert Etmeler – Madrigal



En İyi Influencer Kadın Kategorisi



Berfu Yenenler



Cemre Solmaz



Ceren Yaldız



Damla Altun



Danla Biliç



Eylül Öztürk



Pelin Akil



Pqueen (Büşra Pelin Baynazoğlu)



Rachel Araz Kiresepi



Şeyda Erdoğan



En İyi Influencer Erkek Kategorisi



Aykut Elmas



Cemal Can Canseven



Czn Burak



Enes Batur



Kafalar



Kerimcan Durmaz



Nusret



Orkun Işıtmak



Tuğkan Gönültaş



Uberkuloz (Berk Keklik)



En İyi Magazin Programı Kategorisi



Bloomberg HT Life



Bloomberg HT Magazin



Canlı Masa – UÇANKUŞ TV



Cumartesi Magazin – UÇANKUŞ TV



Cumartesi Sürprizi – SHOW TV



Magazin D Cumartesi – KANAL D



Magazin D Pazar – KANAL D



Magazin Hattı – TV 100



Pazar Sürprizi – SHOW TV



Söylemezsem olmaz – BEYAZ TV



En iyi Proje Albümü Kategorisi



1977 Sezen’li Şarkılar – (Emir Ersoy)



4 Miras (Rubato)



Akustik Hikayeler (İlhan Şeşen &Vedat Akman)



Benim İçin Söylenenler (Mazlum Çimen)



Cenk Eren Repertuvar: Barış Manço Şarkıları



Ezginin Günlüğü 40 Yıllık Şarkılar



Şimdi 90’lar 2



Söz & Müzik Tan Taşçı



Teoman ve Piyano



Vasiyet (Haluk Levent)



En İyi Çıkış Yapan İsim Kategorisi



Berk Coşkun



Burak Bulut&Kurtuluş Kuş



Cemal Can



Ece Mumay



Ekin Uzunlar



Kerimcan Durmaz



Madrigal



Sakiler



Sefo



Zehra