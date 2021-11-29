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2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav soruları yayınlandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi için ara sınav dönemi tamamlandı. Milyonlarca AÖF öğrencisi, 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşen ara sınavların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 2021 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav soruları yayınlandı mı?

2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav soruları yayınlandı mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre online düzenlenen Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavları 2021 güz döneminde yüz yüze yapıldı. AÖF ara sınavlarına katılan öğrencilerin gözleri sınav sonuçlarına çevrildi.

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, İktisat ve İşletme Fakülteleri için ara sınavlar 27-28 Kasım'da tamamlandı.
AÖF sınav soruları ve cevap anahtarları henüz açıklanmadı ancak birkaç gün içinde Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yayınlanacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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