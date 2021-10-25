Buğday fiyatlarının küresel olarak yükselmesiyle birlikte buğday satış fiyatları merak edilmeye başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla geçerli olacak buğday fiyatlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

BUĞDAY FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ay çöreği, simit ve pizza hamurlarının yapımında kullanılan ilkbahar buğdayı, kile başına 10 dolar seviyesinin üzerindeki yükselişini sürdürdü ve 2012’den bu yana en yüksek seviyeleri civarında işlem görüyor.

Çok amaçlı un üretimi için kullanılan sert kırmızı kış buğdayı 2014’ten beri en yüksek seviyesini gördü. Kek, kurabiye ve kraker yapımında kullanılan yumuşak kış buğdayı için gösterge vadeli kontratlar da yükseldi.

İlkbahar buğdayı fiyatları, tüm buğday çeşitlerine yönelik talebin arttığı bir ortamda, Cuma günü sona eren hafta ile birlikte üst üste altı haftadır değer kazanarak iki yılı aşkın sürenin en uzun haftalık yükseliş serisini gerçekleştirdi.

ABD’de üç aylık meteoroloji tahmini, ülkenin kilit buğday bölgelerinin bazılarında kuraklığın artacağını işaret ediyor. Bu durum, gübre fiyatlarındaki sert yükseliş ile birlikte ortaya çıktı ve tarım kesimi için maliyetlerin artmasına yol açarken, üretim üzerinde daha fazla baskı oluşturuyor.

TMO BUĞDAY SATIŞ LİSTESİ