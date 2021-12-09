2021'de Twitter'da en çok neler konuşuldu

Twitter’da en çok bunlar konuşuldu? 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sosyal ağ Twitter, 2021 yılının Türkiye'de en çok konuşulan isimlerini, hashtag'lerini ve tweet’lerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre; Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'da en çok konuşulan ve tweet’lerde en çok bahsedilen isim oldu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı izledi. Geçen yıla göre pandemi önlemleri hafiflese ve pandemi geçen yılki gibi gündemin ilk maddesi olmasa da, Koca'nın tweet’leri yine de büyük ilgi gördü.

Sağlık Bakanı, koronavirüsle mücadelede yeni bir aşama olacak olan Turkovac aşısındaki son durumu şu tweet ile duyuruyordu:

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 25, 2021

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da özellikle pandemi döneminde okulların kapatılıp yeniden açılmasının etkisiyle bu yıl da en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, en çok konuşulan isimler arasında yedinci sırada yer aldı.

FUTBOLDAN 2 İSİM İLK 20’DE

Twitter'da en çok konuşulan isimlere bakıldığında futbol dünyasından iki isim ilk 20'de kendine yer buldu. Fenerbahçeli Mesut Özil listede 14. sırada, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ise 17. sırada yer aldı. En çok etkileşim alan hesaplar arasında ilk 5'te Fenerbahçe'nin @Fenerbahçe hesabını yer aldı.

— Fatih Terim (@fatihterim) June 20, 2021

EN ÇOK O RETWEET’LENDİ

2021 yılında Türkiye'de en çok retweet’lenen tweet’lere bakıldığında spor ve futbolun ezici üstünlüğü göze çarptı. İlk 20 listesinde, 14 tweet, futboldan ve üç büyük takımdan tweet’lerdi.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişini müjdeleyen tweet birinci, Beşiktaş'ın şampiyonluk tweeti ikinci sırada yer aldı. Yine spor kulüplerinin önemli günlere ve sosyal konulara ilişkin tweet’leri de yoğun bir şekilde retweet’lendi.

— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 15, 2021

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 22, 2021

Tweetlerde en çok ‘like’ yani beğeni alan yıldızı ise Mesut Özil oldu.

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 16, 2021

OLİMPİYATLARDAKİ GURUR TWEET’LERE DE YANSIDI

Olimpiyatlarda genç sporcular ve özellikle kadın sporcular, Türkiye'ye gururlu anlar yaşattı. En çok beğeni alan tweet’lere bakıldığında ilk sıralarda yer alan isimlerden biri de boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun yarı finale çıkma sevincini paylaştığı tweet'i oldu.

— Buse Naz Çakıroğlu (@busenazckroglu) August 1, 2021

Ayrıca Mete Gazoz'un altın madalya gururunu Türk halkıyla paylaştığı tweet de büyük ilgi çekti.

— Mete Gazoz (@metegazoz) July 31, 2021

ORMAN YANGINLARINDA HASHTAG’LER İLE YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

Türkiye'de 2021 yılının en üzücü gelişmelerinden biri, özellikle Türkiye'nin güney bölgelerini ve tatil beldelerini etkisi altına alan orman yangınları oldu. Özellikle Twitter'da en çok kullanılan hashtag’ler arasında #manavgatyaniyor ve #marmarisyaniyor hashtag’lerini görüldü. Bu dönemde Twitter, yardım etmek isteyenlerin sosyal medyadaki iletişim ve dayanışma yeri haline geldi.

KORE POPU TÜRKİYE’DE DE LİSTELERDE ZİRVEYİ ZORLADI

Kore popunun yaşayan efsanelerinin artık Twitter ile ilgili listelerde üst sıralarda yer alması şaşırtıcı değil. Bu yıl Türkiye’de Twitter'da en çok konuşulan ve etkileşimde bulunulan isimlerden bazıları Koreli pop grupları ve şarkıcılar oldu.

Bunların başında Türkiye'de çok sadık bir hayran kitlesine sahip olan Güney Koreli pop müzik grubu BTS geliyor. BTS listede 5. sırada yer alırken, başka bir K-pop grubu EXO da listede ilk 20'de yerini aldı.

— BTS ARMY Turkey (REST) (@bangtantr) November 23, 2021

Survivor, son yıllarda olduğu gibi Twitter sohbetlerinin de gündem maddelerinden biriydi. #Survivor2021 en çok kullanılan hashtag'ler arasında ikinci sırada yer aldı.