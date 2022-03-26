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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşte dünyanın en güzel yüzleri

İşte 1990 yılından bu yana En Güzel 100 Yüz Listesi'ni yöneten yazar ve içerik yaratıcısı TC Candler'a göre 2021'in en güzel yüzleri!

HABERTURK.COM
  • 01
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    İşte TC CANDLER'ın en güzel 100 yüzü listesinde ilk 50'ye giren isimler! 

    93 - Aslı Atıl
  • 02
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    50 - Nayeon
  • 03
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    49 - Dolorez Lorenzo
  • 04
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    48- Jourdan Dunn
  • 05
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    47- Jeon Somi
  • 06
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    46- Özge Yağız
  • 07
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    45- Kim Chung-Ha
  • 08
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    44- Banita Sandhu
  • 09
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    43- Chaewon
  • 10
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    42- Hande Erçel
  • 11
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    41- Jassito Grung

     
  • 12
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    40- Yuki

     
  • 13
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    39- Moa Sandell

     

     
  • 14
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    38- Ningning

     
  • 15
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    37- Maia Cotton

     
  • 16
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    36- Ella Balinska

     
  • 17
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    35- Anna Van Patten

     
  • 18
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    34- Chaeryeong

     
  • 19
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    33- Natalya Tsevelchugova

     
  • 20
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    32- Naomi Scott

     
  • 21
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    31- Franciny Ehlke

     

     
  • 22
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    30- Jennie Kim
  • 23
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

     

    29- Karolina Pisarek

     
  • 24
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    28- Sorn

     
  • 25
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    27- Jade Weber

     
  • 26
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    26- Jisoo

     
  • 27
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    25- Josie Lane

     
  • 28
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    24- Minatozaki Sana

     
  • 29
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    23- Vienna Maryce

     
  • 30
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    22- Yuqi

     
  • 31
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    21- Kimiya Hosseini

     
  • 32
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    20- Yooa

     
  • 33
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    19- Oktyabrina Maximova

     
  • 34
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    18- Liza Soberano

     
  • 35
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    17- Rose

     
  • 36
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    16- Meika Woollard

     
  • 37
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    15- Gal Gadot

     
  • 38
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    14- Thylane Blondeau

     

     
  • 39
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    13- Seulgi

     
  • 40
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    12- Dasha Taran

     
  • 41
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    11- Kaylyn Slevin

     
  • 42
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    10- Nana

     
  • 43
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    9- Jasmine Tookes

     
  • 44
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    8- Lyodra Ginting

     
  • 45
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    7- Tzuyu

     
  • 46
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    6- Yael Shelba

     
  • 47
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    5- Nancy Jewel Mcdonie

     
  • 48
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    4- Ivana Alawi

     
  • 49
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    3- Halima Aden

     
  • 50
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    2- Emilie Nereng 

     
  • 51
    Liste açıklandı! İşte dünyanın en güzel yüzleri...

    1- Lisa 

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