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2021 İl içi atama sonuçları: İl içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?

Binlerce öğretmen il içi atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Her ilde il içi yer değiştirme sonuçlarının açıklanması değişiklik gösteriyor. İl içi tayin sonuçlarını Milli Eğitim Müdürlükleri resmi internet sayfalarından yayınlıyor. İşte merak edilen detaylar...

2021 İl içi atama sonuçları: İl içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?

2021 Öğretmenlerin il içi yer değiştirme (il içi atama) sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanıyor. 2021 il içi atama sonuçları sonrası ilişik kesme işlemleri 4 Ağustos 2021 tarihi itibari ile yapılacak.

MEBBİS İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI İÇİN TIKLA

Öğretmenler il içi tayin sonuçlarını MEBBİS ekranı üzerinden öğrenebiliyor. Her ilde sonuçlar farklı saatlerde yayınlanacak. Öğretmenlerin bulundukları ilin Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sayfasını kontrol etmeleri gerekiyor.

Gün içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor.

MEB "Bakanlığımız kadrolarında görev yapan öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ile iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için belirlenen takvimlerde güncellemeler yapılmıştır." açıklamasında bulunmuştu.

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

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