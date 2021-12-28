Dünyada 2021'in 'en kötü' tahminleri 0:00 / 0:00

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Politico'dan Zack Stanton, dünyada 2021'in 'en kötü tahminleri'ni derledi.

İşte 2021 yılında umduğumuz ancak bir türlü gerçekleşmeyen 'en kötü ve başarısız' tahminler...

1. "TRUMP'IN SON HAFTALARINDA HER ŞEY SORUNSUZ OLACAK"

ABD'li radyo sunucusu Hugh Hewitt, 6 Ocak sabahı bu açıklamayı yaptığında şüphesiz akşamında ülke tarihinde pek çok ilkin yaşanacağından habersizdi.

Sunucu Megyn Kelly'nin podcast yayınına katılan Hewitt "Joe Biden bugün resmen seçilecek. Peki yemin törenine 2 hafta kala Trump ne yapacak? Sürecin adil olmadığını konuşacak. Evet bugün Washington'da bir miting olacak ama ne olmasını bekliyorsunuz ki? Herkese şunu söyleyebilirim ki; her şey yolunda olacak" demişti.

Hewitt tahminlerinde 'fazlasıyla' yanıldı. Akşamında Trump'ın kongre önündeki mitingine katılan bir grup kongre binasını bastı. ABD tarihinde görülmemiş bu baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti.

2. "TRUMP SEÇİLMEZSE 1 YIL İÇİNDE ÖLEBİLİRSİNİZ. CUMHURİYETÇİLER TEK TEK YAKALANACAK"

Scott Adams daha önce de yaptığı yanlış tahminlerle tanınan bir isim. ABD'li yazar "Eğer Biden seçilirse, 1 yıl içinde ölebilirsiniz. Cumhuriyetçiler avlanacak, polis geri çekilecek" dedi.

2021 yılının son günlerine geldiğimizde Adams'ın tahminlerinin başarısız olduğu görüldü. Aksine polis geri çekilmedi ve Cumhuriyetçiler avlanmaktan öte belli noktalarda oylarını ve gücünü artırdı.

3. "AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLME SAYGON'UN DÜŞÜŞÜ GİBİ OLMAYACAK. TALİBAN DA KONTROLÜ ELE GEÇİREMEYECEK"

Bu yanlış tahminde bulunan isim ise ne bir yazar ne de sunucu. ABD Başkanı Joe Biden, Afghanistan'dan çekilme sürecine ilişkin basın toplantısında yaşananların Saygon'un düşüşüne benzetilmemesi gerektiğini belirtmişti. Biden ayrıca Taliban'ın tüm ülkeyi ele geçirmesinin de muhtemel olmadığını söylemişti.

Ancak tam 1 ay sonra, Taliban başkent Kabil'e girdi ve ABD, ülkedeki askerlerini ve büyükelçilik personelini helikopterle tahliye etmeye çalıştı. Bugün ise ABD Afganistan'dan tamamen çekilmişken, Taliban ülkede tamamen kontrolü ele geçirmiş durumda.

4. "TRUMP 2024'TE TEKRAR ADAY OLAMAYACAK"

ABD İklim Özel Temsilcisi ve eski Dışişleri Bakanı John Kerry bu tahminde bulunan tek isim değil. Kerry ile birlikte Eski Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci de Trump'ın bir daha aday olamayacağını iddia etmişti.

John Kerry, 27 Nisan'daki açıklamasında "Kişisel olarak Trump'ın veya Trumpçılık'ın döneceğini düşünmüyorum" demişti. Scaramucci ise 15 Mayıs'ta Twitter hesabından kesin olarak "Trump asla geri dönmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

— Anthony Scaramucci (@Scaramucci) May 15, 2021

Ancak son açıklamalar ve gelişmeler 2 siyasiyi de yalanladı. Zira Trump hem kendi açıklamalarıyla hem de anket durumuyla 2024 için en güçlü aday olduğunu gösteriyor.

Trump, Aralık ayında bir kanala verdiği röportajda 2024'te bir kez daha Başkanlık için aday olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine, "Ülkeyi seviyorsanız başka seçeneğiniz yok. Bu bir soru değil" ifadelerini kullanarak adaylığını net bir şekilde ifade etmişti.

5. "ENFLASYON HAKKINDA ENDİŞE EDİLECEK HİÇBİR ŞEY YOK"

ABD'li gazeteci Brett Arends ve stratejist Myles Udland 22 Ocak'taki yazısında ünlü gazeteci, "Ekonomistleri görmezden gelebilirsiniz, enflasyon hakkında şu an için endişe edilecek hiçbir şey yok" dedi.

Ancak iki ünlü isim de yanıldı. Kasım ayında ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 0,9 artarak beklentileri aşarken, yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın en yüksek artışını gösterdi.

Konuya ilişkin konuşan ABD Başkanı Biden, "Enflasyon ABD'lilerin cebine zarar veriyor ve bu eğilimi tersine çevirmek benim için en önemli öncelik" değerlendirmesinde bulundu.

6. "JFK JR. DALLAS'TA GÖRÜLECEK"

ABD'nin suikasta kurban giden başkanı John F. Kennedy 22 Kasım 1963'te Dallas'ta hayatını kaybetti. Kennedy'nin oğlu JFK Jr. ise eşi Carolyn Besette-Kennedy ile birlikte uçak kazası sonucu 16 Temmuz 1999'da hayatını kaybetti.

Ancak ABD'li sağlcı komplo teorisyen topluluğu Qanon, JFK Jr.'ın ölümünün üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen, babasının öldüğü Dallas'ta ortaya çıkacağına inanıyor. Kasım ayında pek çok Qanon üyesi, JFK Jr'ın babasının öldüğü yere geleceğine inandığı için haftalarca bölgede dahi konakladı. Ancak tabii ki, beklendiği üzere 22 yıldır ölü olan JFK Jr asla Dallas'a gelmedi.

7. "COVID-19 SALGINI 2021'DE SONA ERECEK"

Şüphesiz belki de en büyük hayal kırıklıklarından birisi Bill Gates'ın bu tahmininde yanılması oldu.

The Economist'teki bir makalede Bill Gates salgının 'tamamen biteceğini' söylemese de aşının da bulunması ve çoğunluğun aşılanması ile 2021'de kritik eşiği geçeceğimizi tahmin etti. Ancak Bill Gates'in hesaba katmadığı o günden bu yana pek çok varyantın ortaya çıkacağıydı. Son olarak Omicron varyantı, aşırı hızlı yayılması nedeniyle dünyada baskın varyant haline geldi. Tek iyi haberse aşıda üçüncü dozun Omicron'a karşı etkisi ve varyantın hastaneye yatışta ekstra bir artışa neden olmaması oldu.