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2021'in yıldızları belli oldu! İşte Ocak 2021'de en çok satan akıllı telefon modelleri!

Uluslararası araştırma şirketi Counterpoint Research, 2021 yılının ilk ayında dünya genelinde en çok satın alınan telefonları listeledi. Ünlü araştırma şirketinin yaptığı çalışmaya göre 2021 yılının en popüler telefonları listesinde Apple 6 modeliyle kendine yer buldu. Peki 2021 yılının en çok satılan telefonları nedir? İşte bu sene en çok satılan telefonlar!

2021'in yıldızları belli oldu! İşte Ocak 2021'de en çok satan akıllı telefon modelleri!

Genel Merkezi Hong Kong'da bulunan ve küresel bazda araştırma analiz çalışmaları yapan Counterpoint Research, Market Pulse raporunu yayınladı. 2021 yılında ne çok satılan akıllı telefon modelleri belli oldu. Teknoloji devi Apple, 6 akıllı telefonuyla listede en büyük yeri kapladı. İşte 2021'in en çok satan akıllı telefoları...

2021 YILINDA EN ÇOK SATAN AKILLI TELEFONLAR

Counterpoint Research, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 2021'in en çok satan telefonlarıyla ilgili raporunu yayımladı. Ünlü araştırma şirketinin geçen sene yayımladığı raporda iPhone 11 ile zirveye oturan Apple bu sene de zirveyi elinden bırakmadı. Apple, 2020 yılının son zamanlarında piyasaya sürülen iPhone 12 modeliyle 2021 en çok satan telefonları listesinde 1. sırada kalmaya devam etti.

Ocak 2021 dünyanın en çok satan ilk 10 modeli için hazırlanan rapora göre en çok satan telefonlar ilk 10 listesine Apple'ın dışında sadece Samsung ve Xiaomi girebildi. Redmi 9A ile listeye 5. sıradan giren Xiaomi, 6. sırayı da Redmi 9 ile kapladı. Counterpoint Research raporuna göre fiyat performans olarak göz dolduran ve 150 doların altında satılan Redmi 9A ile Redmi 9, Xiaomi’nin aylık toplam satışlarının % 25’ini oluşturuyor.

Popüler teknoloji markası Samsung da Apple haricinde listeye girmeyi başaran ikinci Android tabanlı telefon modeli oldu. Galaxy A21s ile listeye 7. sıradan giren Samsung, Galaxy A31 ile de 9. sırayı tuttu.

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