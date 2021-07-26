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2021 LGS 1. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme gelen lise kayıt tarihleri merak ediliyor. Bir liseye yerleşen adaylar için "Lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?" sorusunun cevabını derledik...

2021 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2021 LGS yerleştirme işlemleri 05-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleşmişti. Lise için tercih yapan binlerce öğrencinin merakla beklediği 2021 LGS Yerleştirme Sonuçları bugün açıklandı. İşte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre 2021 lise kayıt ve nakil tarihleri:

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

2021 LİSE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

2021 LGS 1. Yerleştirme işlemleri sonucunda tercih yapıp bir okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

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