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2021 Mart Ayı Enflasyon rakamları: Mart ayı enflasyon oranı (TEFE, TÜFE) düştü mü, yükseldi mi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2021 Mart ayı enflasyon rakamları geçtiğimiz gün açıkladı. Ekonomi piyasalarının ve vatandaşların yakından takip ettiği enflasyon rakamları Nisan ayından itibaren yapılacak zamlarda etkili olacak. İşte 2021 Mart ayı enflasyon oranı düştü mü, yükseldi mi?

2021 Mart Ayı Enflasyon rakamları: Mart ayı enflasyon oranı (TEFE, TÜFE) düştü mü, yükseldi mi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 Mart enflasyon rakamları araştırılıyor. Giyimden konut kirasına, gıdadan enerji fiyatlarına kadar her alanda etkili olacak olan Mart ayı enflasyon oranı (TEFE, TÜFE) düştü mü, yükseldi mi? İşte 2021 Mart Ayı Enflasyon rakamları

2021 MART ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %16,19, aylık %1,08 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %7,43 ile giyim ve ayakkabı, %8,01 ile haberleşme ve %8,33 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %24,85 ile ulaştırma, %23,64 ile ev eşyası ve %21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Mart 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 93 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 287 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %17,49, aylık %1,26 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,26, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,49 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,25 artış gerçekleşti.

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