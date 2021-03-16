Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları araştırılıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ve başvuruları 5-11 Şubat'ta alınan 2021-MEB-EKYS sınavı 14 Mart Pazar günü gerçekleşti. Peki, 2021-MEB-EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS 2021 soru ve cevapları

MEB-EKYS 2021 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruları 5-11 Şubat 2021 tarihleri arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen 2021-MEB-EKYS sonuçları tarihinde açıklanacak.

2021-MEB-EKYS SORULARI VE CEVAPLARI

14 Mart 2021 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (2021-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u paylaşıldı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Mart 2021 tarihinde saat 16.25'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

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