Son dakika: 2021'nin en çok paylaşılan Facebook gönderisi

2021'nin en çok paylaşılan Facebook gönderisi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Muhafazakar papaz Franklin Graham'ın eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili Facebook gönderisi 2021'de en çok paylaşılan Facebook içeriği oldu.

2020'de Forbes'un "Dünya Milyarderleri" listesinde 1001. sıradan yer alan Trump, 2021'de 1299. sıraya geriledi.

"EN İYİSİNİ YAPMAK İÇİN BAŞKAN OLDU"

Trump'ın düşen servetine ilişkin 9 Nisan 2021'de paylaşım yapan Graham, "Donald Trump para kazanmak veya para çalmak amacıyla değil, bu ulusa dair harika şeyleri gelecek nesiller için korumak amacıyla elinden gelenin en iyisini yapmak için başkan oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Graham'ın ifadeleri CrowdTangle'ın verilerine göre, 967 binden fazla reaksiyon aldı, 186 binden fazla kez paylaşıldı ve 183 bini aşkın yorum aldı.

Öte yandan Trump'ın net mal varlığı son 1 yılda yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle 600 milyon dolar düşerek 2,5 milyar dolara geriledi.