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2021 Ramazan pide fiyatları ne kadar? İstanbul ve Ankara pide fiyatları

İstanbul ve Ankara ramazan pidesinin fiyatı açıklandı. Pide fiyatlarının bu yıl kaç TL olacağı merak ediliyordu. Peki Ramazan pide fiyatları ne kadar? İstanbul ve Ankara pide fiyatları...

2021 Ramazan pide fiyatları ne kadar? İstanbul ve Ankara pide fiyatları

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlanan Fiyat Tarifesine göre İstanbul’da Ramazan ayında pide fiyatı açıklandı.

İSTANBUL'DA RAMAZAN PİDESİ FİYATI

Geçen yıl 3 liraya satılan 350 gramlık pide bu sene de aynı fiyatla tüketicilere ulaştırılan Ramazan pidesi bu yıl 365 gram olarak 4 liradan satışa sunulacağını duyuruldu. Aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İBB’ye bağlı Halk Ekmek’in üreteceği Ramazan pidesinin fiyatını sosyal medya hesabından açıkladı. İmamoğlu “Vatandaşlarımız Ramazan’da 365 gramlık pideyi 1.5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz” dedi.

ANKARA PİDE FİYATI

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara'da 275 gram ramazan pidesinin 3 liradan satışa sunulacağını duyurdu.

Halil İbrahim Balcı, yazılı açıklamasında, önümüzdeki hafta ramazan ayının idrak edileceğini, bu ay ramazan pidesinin olmazsa olmazlardan biri olduğunu belirtti. Balcı, şunları kaydetti:

“Bu yıl ramazan pidesi il bazında illerimizin maliyetleri dikkate alınarak kilogram bazında 11-12 TL civarında gerçekleşecektir. Örneğin, Ankara'da 275 gram pide 3 lira, Antalya ve İzmir'de 250 gram pide 3 lira, İstanbul'da 365 gram pide 4 lira, Sakarya ve Kocaeli'de 370 gram pide 4 lira iken Trabzon'da 500 gram pide 5 liradan satışa sunulacaktır. Önceliğimiz salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen pidelerimizin en hijyenik şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması olacak ve işletmelerimizde maske, sosyal mesafe, temizlik konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir.”

İZMİR'DE TEK TİP PİDE

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan pidenin fiyatı İzmir'de de belirlendi. Buna göre bu sene İzmir’de 250 gram pide 3 liradan satılacak. Tek tip satılacak olan Ramazan pidesinin fiyatı, 12 Nisan gününden tarihinden itibaren geçerli olacak.

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