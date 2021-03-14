Mübarek üç aylardan Recep ayından sonra Şaban ayı geliyor. Şaban ayından sonra da Ramazan ayı idrak edilecek. Şaban ayında yapılması gerekenler konusunda çeşitli tavsiyeler vardır. Hz. Muhammed'in Şaban ayının büyük bir kısmını oruçlu geçirdiği rivayet edilir. Şaban ayı ne zaman? Şaban ayında yapılması gereken ibadetler neler? İşte detaylar...

ŞABAN AYI NE ZAMAN?

2021 yılı Şaban ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 14 Mart Pazar günü başlayacak.

13 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak.

ŞABAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELER?

Şâban ayının büyük kısmını oruçlu geçiren Hz. Peygamber (Buhârî, “Ṣavm”, 52; Müslim, “Ṣıyâm”, 176-177),“İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah’a arzedilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah’a arzedilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum” buyurmuş (Müsned, V, 201; Nesâî, “Ṣavm”, 70),ramazan dışındaki en faziletli orucun şâbanda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir (Tirmizî, “Zekât”, 28).

Şâbanın on beşinci gecesinde (Berat Gecesi) müslümanların Allah tarafından bağışlanacağı umulduğundan bu gecenin özellikle ihya edilmesine ayrı bir önem verilmiştir.

Yine bu ay içerisinde beş vakit namazın yanı sıra, yoksullara yardım etmek, Kur'an okumak, dualar ve zikirlerle geçirmek alimler tarafından müminlere verilen tavsiyeler arasındadır.