2021 YKS sınavı başvurularının ne zaman biteceği merak konusu oldu. 2021 ÖSYM sınav takvimine göre 1. oturumu 26 Haziran'da, 2. ve 3. oturumları ise 27 Haziran'da gerçekleşecek olan 2021 YKS sınavı başvuruları geçtiğimiz hafta başladı. ÖSYM, sınava dair tüm bilgilerin yer aldığı 2021 YKS Başvuru Kılavuzunu yayımladı. 2021 başvuruları ne zaman bitecek? 2021 YKS sınav ücreti ne kadar? 2021 YKS başvuru kılavuzu ve YKS başvuru ekranı...

2021 YKS SINAV TARİHLERİ

2021-2022 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı

edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına

yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2021-YKS’ye başvuru yapmak zorunda.

2021 YKS sınavı 1. oturum 26.06.2021 tarihinde, 2. oturum ve 3. oturum ise 27.06.2021 tarihinde yapılacak.

2021 YKS BAŞVURU TARİHLERİ

2021 YKS başvuruları 04.02.2021 02.03.2021 tarihleri arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle başvurularını tamamlayabilecek.

2021 YKS BAŞVURU YAP

2021 YKS sınavına girecek adaylar http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasında yapabileceklerdir.

2021 YKS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS'YE HABERTÜRK AKADEMİ'YLE HAZIRLANIN!

Habertürk, binlerce sorudan oluşan deneme sınavlarını ve konu anlatımlarını siz neredeyseniz oraya getiriyor. “Eğitim Teknolojileri” alanında uzman DijiDemi işbirliği ve alanında marka olmuş yayıncıların desteğiyle hazırladığımız Habertürk Akademi sayesinde özel dersiniz ve deneme sorularınız telefonunuzda, tabletinizde ve bilgisayarınızda sizi bekliyor olacak. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar, yani ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrenciler bu benzersiz eğitim fırsatından yararlanabilecek. Üstelik 7 günlük deneme üyeliği bedava.

HABERTÜRK AKADEMİ'YE ÜCRETSİZ ÜYE OLMAK VE DENEME SINAVLARINI ÇÖZMEYE BAŞLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

2021 YKS BAŞVURU KILAVUZU

2021 YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YKS SINAV ÜCRETLERİ

2021-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen

bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından

kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;

Sadece TYT’ye girecek adaylar 90,00 TL,

*TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180,00 TL,

*TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270,00 TL yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve

sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı

bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet

bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 3 Mart 2021 tarihinde mesai saati bitiminde,

ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme

yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 3 Mart 2021

tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde

bulundurmaları gerekmektedir.

YKS BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)