2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversite hayali kuran milyonlarca YKS adayının tercih listelerini hazırlarken faydalanacağı 2021 YKS tercih kılavuzu erişime açıldı. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

2021 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM'nin 29 Temmuz tarihli duyurusuna göre 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): Tercih İşlemleri 05 Ağustos 2021 tarihinde başladı. Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.

Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

2021 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi Twitter hesabından merakla beklenen 2021 YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos arasında yapılacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamayla YKS tercihlerinin uzatıldığını duyurdu.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 3, 2021