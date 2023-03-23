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2022'de işsizlik oranı düştü

TÜİK verilerine göre 2022'de işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1.6 puan düşerek yüzde 10.4 oldu

2022'de işsizlik oranı düştü
HABERTURK.COM

TÜİK 2022 yılına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre 337 bin kişi azalarak 3 milyon 582 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1.6 puanlık azalış ile yüzde 10.4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8.9 iken kadınlarda ise yüzde 13.4 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 955 bin kişi artarak 30 milyon 752 bin kişi, istihdam oranı ise 2.3 puanlık artış ile yüzde 47.5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65 iken kadınlarda yüzde 30.4 olarak gerçekleşti.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 19.4

15-24 yaş grubunu kapsayan genç işsizlik oranı 2022 yılında bir önceki yıla göre 3.2 puan azalarak yüzde 19.4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16.4, kadınlarda ise yüzde 25.2 olarak kayıtlara geçti.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 21.3

Geniş tanımlı işsizlik oranı olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılında bir önceki yıla göre 3.1 puan azalarak yüzde 21.3'e geriledi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14.6 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17.4 olarak gerçekleşti.

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