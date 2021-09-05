2022 Dünya Kupası G Grubu 5. maçları tamamlandı, FİFA Dünya Kupası elemelerinde güncel puan durumu belli oldu. Futbolseverler A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda maçı öncesindeki sıralamasını ve puanını merak ediyor. İşte 2022 Dünya kupası elemeleri puan durumu
2022 FİFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ G GRUBU PUAN DURUMU
1- Türkiye / 11 puan
2- Hollanda / 10 puan
3- Norveç / 10 puan
4- Karadağ / 7 puan
5- Letonya / 4 puan
6- Cebelitarık / 0 puan
Türkiye fikstürü
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:
24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2
27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 3-0
30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3
1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2
4 Eylül 2021: Cebelitarık - Türkiye / 0-3
7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye
8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
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