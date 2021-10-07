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2022 Resmi tatiller takvimi: 2022 yılında kaç gün tatil yapacağız? 2022 Resmi ve dini tatil günleri tablosu

2022 resmi tatil günleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2021 senesinin son aylarını yaşarken vatandaşlar '2022 yılında kaç gün tatil yapacağız?' Sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren 2022 resmi ve dini tatil günleri takvimi yayımlandı. İşte 2022 Resmi tatiller takvimi:

2022 Resmi tatiller takvimi: 2022 yılında kaç gün tatil yapacağız? 2022 Resmi ve dini tatil günleri tablosu

Çalışan vatandaşlar için dinlenme imkanı sağlayan resmi tatiller 2022 merak ediliyor. 2021 yılının Eylül ayının son günlerine sayılı günler kala yeni yılın resmi ve dini tatillerini sizler için araştırdık. İşte 2022 resmi tatil günleri...

2022 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

SÜRE

AY

GÜN

YILBAŞI

1. GÜN

01 OCAK

CUMARTESİ

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN

23 NİSAN

CUMARTESİ

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​

VE RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ

 1 GÜN​ 01 MAYIS​ PAZAR​

RAMAZAN BAYRAMI

1. GÜN

2 MAYIS

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI

2. GÜN

3 MAYIS

SALI

RAMAZAN BAYRAMI

3. GÜN

4 MAYIS

ÇARŞAMBA

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

1 GÜN

19 MAYIS

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

8 TEMMUZ

CUMA

KURBAN BAYRAMI

1. GÜN

9 TEMMUZ

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI

2. GÜN

10 TEMMUZ

PAZAR

KURBAN BAYRAMI

3. GÜN

11 TEMMUZ

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI

4. GÜN

12 TEMMUZ

SALI

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*

1 GÜN


15 TEMMUZ

CUMA

ZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30 AĞUSTOS

SALI

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28 EKİM

29 EKİM

CUMA

CUMARTESİ

2022 YILI RESMİ VE DİNİ TATİL GÜNLERİ

2022 Yılbaşı Tatili

2022 yılının ilk resmi tatil günüdür. 1 Ocak 2022 Cumartesi gününe denk gelmektedir. Yılbaşı tatili bir gündür.

2022 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2022’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi gününe denk gelir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece bir gündür.

2022 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

2022 Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir. Emek ve Dayanışma Günü resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece bir gündür.

2022 Ramazan Bayramı

2022 yılında Ramazan Bayram tatili aksi ilan edilmediği sürece toplamda 3,5 gündür. Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü ise 4 Mayıs Çarşamba günüdür. 1 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.

2022 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

2022 yılında Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Perşembe gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatili bir gündür.

2022 Kurban Bayramı

2022 Kurban Bayramı tatili aksi ilan edilmediği sürece 4,5 gündür. Kurban Bayramı 1. günü 9 Temmuz Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz Pazar, 3. günü 11 Temmuz Pazartesi ve 4. günü ise 12 Temmuz Salı günüdür. 8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.

2022 1 Temmuz Demokrasi Bayramı

2022 yılında 15 Temmuz Demokrasi Bayramı Cuma gününe denk gelir. Aksi ilan edilmediği sürece Demokrasi Bayramı resmi tatili bir gündür.

2022 30 Ağustos Zafer Bayramı

2022 yılında Zafer Bayramı 30 Ağustos Salı gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Zafer Bayramı resmi tatili bir gündür.

2022 39 Ekim Cumhuriyet Bayramı

2022 yılında Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi denk gelmektedir. 28 Ekim Cuma günleri öğleden sonra yarım gündür. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece 1,5 gündür.

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