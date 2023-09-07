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        Haberler Gündem 2023-2024 öğretmen atama takvimi! MEB Öğretmen atamaları ne zaman ve nasıl yapılacak?

        2023-2024 öğretmen atama takvimi! Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı programda öğretmen atama takvimi hakkında kritik açıklamalarda bulundu. 68 bin öğretmene ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, öğretmen ataması için bahar yılı başında yeni atanan bir grup öğretmenle eğitim ve öğretime başlanacağını belirtti. Peki, "Öğretmen ataması ne zaman, nasıl yapılacak, kontenjanlar belli oldu mu?" İşte 2023-2024 öğretmen atama takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 10:55 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:55
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        Atama bekleyen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak 2023-2024 atama takvimini beklemeye başladı. Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarına ilişkin çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Peki, "Öğretmen ataması ne zaman, nasıl yapılacak, kontenjanlar belli oldu mu?" İşte detaylar...

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        ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; "Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen ihtiyacı şu kadardır demek doğru değil. Söyleyeceğimiz rakamlar yaklaşık rakamlardır. Her yıl takvim yılı sonunda hesap yapıyoruz. 68 bin öğretmen ihtiyacımız var dediğimizde yıl sonu bunun değişmesi gerekiyor.

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        Şu an 68 bin öğretmene ihtiyacımız var. Norm güncellemesi yapıyoruz, müfredat da bununla beraber yürüyor. Ders sayısı azaldığında otomatik olarak öğretmen ihtiyacı da buna göre belirleniyor. Ders sayısı azalınca öğretmen ihtiyacı da azalıyor. Dolayısıyla sürekli güncelleme yapıyoruz.

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        ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

        Sayın cumhurbaşkanımız da bize çok destek oldu; biz öğretmen ihtiyacımızı bu eğitim öğretim başına yetiştiremedik, bahar yılı başında yeni atanan bir grup öğretmenle eğitim ve öğretime başlayacağız. Ekim ayı içerisinde kaç kişi alınacağını ilan edip, şubat ayında yeni öğretmen arkadaşlarımızı dahil edeceğiz.

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        ÖĞRETMEN ATAMA KADRO BRANŞ DAĞILIMI

        Önümüzdeki dönemde yapacağımız yeniliklerle birlikte yabancı dilde ihtiyacımız var, özellikle öğretmen temininde zorluk yaşadığımız alanlardan biri özel sınıf öğretmen, sınıf öğretmeni, okul öncesi öğretmenliği diye sıralama böyle devam ediyor." ifadelerini kullandı

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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