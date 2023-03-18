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2023 AÖF Bahar dönemi sınav takvimi: AÖF sınavları online mı yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takviminin yayınlanmasının ardından bahar dönemi AÖF ara sınav ve dönem sonu sınav tarihleri netlik kazanmış oldu. AÖF ara sınav tarihlerine kısa bir süre kalırken, sınavların online mı, yüz yüze mi yapılacağı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2023 AÖF bahar dönemi sınav takvimi...

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  • 2023 AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri: AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

    AÖF güz döneminin sona ermesinin ardından, bahar dönemi sınavlarını beklemeye başlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, sınav tarihlerini gündemine aldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK, üniversitelerde uzaktan eğitim kararı almıştı. Bu kapsamda AÖF bahar dönemi ara sınav ve dönem sonu sınavlarının nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, "2023 AÖF Bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak, AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?" İşte AÖF bahar dönemi sınav tarihleri...
  • 2023 AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri: AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

    AÖF BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİMLE SÜRDÜRÜLECEK

    Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Açıklama şu şekilde; 

    "Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır."
  • 2023 AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri: AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

    AÖF SINAV TARİHLERİ 

    AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde; dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 günü gerçekleştirilecek.  
  • 2023 AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri: AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

    AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

    Pandemi döneminde Anadolu Üniversitesi, online (çevrimiçi) sınav sistemine geçmişti. Öğrenciler YÖK’ün aldığı uzaktan eğitim kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor.
  • 2023 AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri: AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

    Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavları birçok ilde düzenleniyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa gibi iller etkilendi.
  • 2023 AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri: AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

    Bu bölgedeki okulların durumuna göre Anadolu Üniversitesi sınavların yapılış şekline karar verecek. Henüz sınavların internet üzerinden mi yoksa okul ortamında mı yapılacağı bilgisi açıklanmadı.

    AÖF sınavlarının online olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konuya dair bir duyuru yayınlandığında detaylar haberimize eklenecek.
  • 2023 AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri: AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

    ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

    Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamında yapılan sınavlar ile benzerlik gösteriyor. Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilir. Bu soruların cevaplanması için ise 30 dakika sınav süresi verilmektedir.

     
  • 2023 AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri: AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

    Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarası/şifre veya e-Devlet seçeneğiyle giriş yapılabilir. Sınavlarda ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Sınavların yüz yüze veya online olması ders geçme alt sınırını etkilemiyor.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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