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2023 AÖL sınav tarihleri: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

Açıköğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 16 Mayıs itibarıyla başladı. 23 Haziran tarihine kadar sürecek olan AÖL kayıt sürecinin ardından gözler AÖL 3. dönem sınav tarihlerine çevrilecek. Açık lise sınavlarına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren öğrenciler, AÖL sınavlarının online olarak yapılıp yapılmayacağını araştırmayı sürdürüyor. İşte MEB sınav takvimi ile 2023 AÖL 3. dönem sınav tarihleri...

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  • 2023 AÖL sınav tarihleri: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, sınavlar online mı yapılacak?

    16 Mayıs tarihinde başlayan AÖL 3. dönem kayıtları  23 Haziran tarihinde sona erecek. Kayıt döneminin sona ermesinin ardından AÖL 3. dönem sınav tarihlerini beklemeye başlayacak olan açık lise öğrencileri çalışmalarını sürdürüyor. AÖL sınavlarında öğrencilere 20 soru yöneltilir, 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Peki, "AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, sınavlar online mı yapılacak?" İşte 2023 AÖL sınav tarihi...
  • 2023 AÖL sınav tarihleri: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, sınavlar online mı yapılacak?

    AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Henüz 3. dönem sınav takvimine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak kayıt yaptırmayan öğrenciler sınava katılamayacağından sınavların kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra Temmuz ayında yapılması bekleniyor.

    Milli Eğitim Bakanlığı güncel sınav takvimi açıklandığında detaylar eklenecektir.
  • 2023 AÖL sınav tarihleri: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, sınavlar online mı yapılacak?

    AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

    Açık Lise sınavlarının nasıl yapılacağı henüz belli olmadı. Ancak AÖL 2. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilmişti. Bu bağlamda AÖL 3. dönem sınavlarının da online olması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir. 
  • 2023 AÖL sınav tarihleri: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, sınavlar online mı yapılacak?

    KAYIT YENİLEME 23 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

    Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri 16 Mayıs tarihinde başlayıp 23 Haziran 2023 mesai bitimine kadar yapılabilecek. Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59'da kapanacak.

    AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
  • 2023 AÖL sınav tarihleri: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, sınavlar online mı yapılacak?

    AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

    Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

     
  • 2023 AÖL sınav tarihleri: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, sınavlar online mı yapılacak?

    Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.
  • 2023 AÖL sınav tarihleri: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, sınavlar online mı yapılacak?

    100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırkbeş) olarak belirlenmiştir.

    Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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