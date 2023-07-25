2023 AUZEF 3 ders başvurusu ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?
İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi üç ders sınavı başvurularına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama, "2023 AUZEF 3 ders başvurusu uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? AUZEF 3 ders başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir?" sorularını gündeme getirdi. Mezuniyete üç ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanmaktadır. İşte AUZEF 3 ders başvuru tarihi ve sürece ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
AUZEF 3 ders başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Konuya ilişkin kritik açıklama İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden geldi. Mezuniyet için geri sayıma geçen öğrenciler AUZEF 3 ders başvuru şartları ve son başvuru tarihini araştırmaya başladı. Peki, "2023 AUZEF 3 ders başvurusu uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? AUZEF 3 ders başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir?" İşte AUZEF 3 ders sınavı tarihleri...
AUZEF 3 DERS SINAV BAŞVURUSU UZATILDI MI?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre mezuniyet üç ders sınavı için başvurular uzatıldı. AUZEF üç ders başvuruları 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar sürecek.
AUZEF MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF 2023 yılı üç ders sınavları çevrim içi olarak 30 Temmuz günü uygulanacak.
Sınavdan elli (50) puan ve üzeri alan öğrenci ilgili dersten başarılı olmuş sayılır. Vize, final ve bütünleme sınav notları mezuniyet için üç ders sınavı değerlendirmesine katılmaz.
AUZEF 3 DERS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Programındaki eğitimini tamamlamış, mezuniyet için tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir.
Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, en fazla üç DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden mezuniyete üç ders sınavına girebilir.
Öğrencilerin en son aldıkları (mezuniyete üç ders sınavından) not geçerli olur.
Zorunlu staj/uygulama veya ödev dersini tamamlamayan/başarılı olamayan öğrenciler mezuniyete üç ders sınavına giremez.
Mezuniyete üç ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Sınavdan 50 puan ve üzeri alan öğrenci ilgili dersten başarılı sayılır. Vize, final ve bütünleme sınav notları mezuniyete üç ders sınavı değerlendirmesine dikkate alınmaz.
Her ne sebeple olursa olsun mezuniyete üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.
Mezuniyete Üç Ders Sınavı, 24 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecektir. Mezuniyete Üç Ders Sınavına girme hakkı kazanan öğrenciler https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/login adresinden AKSİS kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yapıp sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.
Halen cezaevinde/tutukevinde olup mezuniyete üç ders sınavına girme hakkı olan öğrencinin sınavı, bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılır. Hükümlü/tutuklu öğrencilerin Mezuniyete Üç Ders Sınavları hakkında ayrıca duyuru/bilgilendirme yapılacaktır.
Sınav başvurusu, aksis.istanbul.edu.tr web adresinden yapılacaktır. Başvuru sistemi 12.07.2022 saat 11:00’den 14.07.2022 saat 17:00’a kadar aktif olacaktır.