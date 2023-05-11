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2023 Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz yıl Adli-İdari Yargı mülakatları sona ermesinin ardından 45 gün sonra açıklanan hakimlik ve savcılık mülakat sonuçlarının bu yıl ne zaman açıklanacağı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Mülakatına katılım sağlayan adaylar hakimlik savcılık mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte detaylar...

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  • 2023 Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

    Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçlarında geri sayım sürüyor.  Adalet Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak mülakat sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, "2023 Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • 2023 Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

    HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Geçtiğimiz yıl Adli-İdari Yargı mülakatları tamamlandıktan yaklaşık 45 gün sonra açıklanmıştı. Bu yıl sonuçların 12 Mayıs tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

     
  • 2023 Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

    ADLİ VE İDARİ YARGI HÂKİM VE SAVCISI OLABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

    Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar;

    Türk vatandaşı olmak,

    Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,
  • 2023 Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

    Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

    İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak
  • 2023 Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

    Kamu haklarından yasaklı olmamak,

    Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

    => Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,
  • 2023 Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

    Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

    Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,
  • 2023 Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

    Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,

    Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; 8 inci maddenin (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırk beş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmak, şarttır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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