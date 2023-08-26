2023 İOKBS sınav giriş yerleri belgesi ne zaman yayınlanacak? Bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?

2023 İOKBS sınav giriş yerleri belgesi ne zaman yayınlanacak? Bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?

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Bursluluk sınavında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılım gösterecek 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri, bursluluk sınavı giriş belgesi için Milli Eğitim Bakanlı tarafından gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "2023 İOKBS sınav giriş yerleri belgesi ne zaman yayınlanacak? Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?" İşte 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihleri ve sınav giriş belgesinin erişime sunulacağı tarih...