2023 GEÇİCİ KIDEM TAZMİNATI AÇIKLANDI!

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati imzasıyla mali ve sosyal haklara ilişkin genelge yayımlandı. Genelgede, Kamu Görevlileri 6. Dönem Toplu Sözleşmesi çerçevesinde yüzde 16.48 olan normal memur maaş zammına göre hesaplanan maaş katsayısı ve bu katsayıya bağlı mali ve sosyal haklar belirlendi.

Bu çerçevede, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 17.904,62 TL olarak ilan edildi.