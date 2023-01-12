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2023 Kıdem tazminatı hesaplama: Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi kıdem tazminatı tavan ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı. Çalışanlar hizmet yılına göre, kıdem tazminatı formülünü esas alarak hesaplama yapmaya başladı. Kıdem tazminatı tavan ücretinin yükselmesinin ardından, tazminat miktarları da buna bağlı olarak artmış oldu. İşte 2023 Kıdem tazminatı hesaplama formülü ile Ocak 2023 yeni kıdem tazminatı tavan ücretleri...

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  • 2023 Kıdem tazminatı hesaplama: Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu, kimler kıdem tazminatı alabilir, nasıl hesaplanır?

    Milyonlarca çalışan tarafından merakla beklenen kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu. Emekliye ayrılan ve işten çıkarılan kişilere işverenler tarafından verilen kıdem tazminatı ücretleri, gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL oldu, kimler kıdem tazminatı alabilir, nasıl hesaplanır?" İşte 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi kıdem tazminatı ücretleri...
  • 2023 Kıdem tazminatı hesaplama: Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu, kimler kıdem tazminatı alabilir, nasıl hesaplanır?

    2023 GEÇİCİ KIDEM TAZMİNATI AÇIKLANDI!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati imzasıyla mali ve sosyal haklara ilişkin genelge yayımlandı. Genelgede, Kamu Görevlileri 6. Dönem Toplu Sözleşmesi çerçevesinde yüzde 16.48 olan normal memur maaş zammına göre hesaplanan maaş katsayısı ve bu katsayıya bağlı mali ve sosyal haklar belirlendi.

    Bu çerçevede, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 17.904,62 TL olarak ilan edildi.
  • 2023 Kıdem tazminatı hesaplama: Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu, kimler kıdem tazminatı alabilir, nasıl hesaplanır?

    RESMİ GAZETE'DEN SONRA KIDEM TAZMİNATI TAVANI AÇIKLANACAK

    Memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın yüzde 30’a çıkartılmasına ilişkin kanun teklifi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yüzde 30 zamma göre yeni memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanmış mali ve sosyal haklara ilişkin yeniden genelge yayımlayacak. Kanun teklifinin yürürlük maddesinde, yeniden hesaplanacak mali ve sosyal haklara ilişkin düzenlemelerin 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe gireceği belirtildi.
  • 2023 Kıdem tazminatı hesaplama: Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu, kimler kıdem tazminatı alabilir, nasıl hesaplanır?

    FARK ÖDEMESİ YAPILACAK

    Yeni kıdem tazminatı belirleninceye kadar kıdem tazminatı almaya hak kazanacak şekilde iş akdi sona erenlerin alacağı tazminat tutarı, Bakanlığın bugün ilan ettiği tavan üzerinden hesaplanmış olanlara daha sonra fark ödenmesi gerekecek. Örneğin, 10 yıl hizmeti bulunan ve son aldığı brüt ücreti 20 bin lira olan bir işçiye bugünkü tavan üzerinden 179 bin 040 TL tazminat ödenmiş olsun. Yüzde 30 maaş zammına ilişkin kanunun ardından yeni tavan 19.984 TL olarak belirlendiğinde, normalde alması gereken 199 bin 840 liraya göre ortaya çıkan 20.800 TL fark ödenecek.
  • 2023 Kıdem tazminatı hesaplama: Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu, kimler kıdem tazminatı alabilir, nasıl hesaplanır?

    Geçen sene ocak ayında memurların yüzde 5 olan toplu sözleşme zammına 2.5 puan ilave edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2.5 puanlık ilave artışa ilişkin kanun TBMM’den geçip yürürlüğe girinceye kadar kıdem tazminatı tavanını ilan etmiş ancak kanun yürürlüğe girdikten sonra revize etmişti.
  • 2023 Kıdem tazminatı hesaplama: Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu, kimler kıdem tazminatı alabilir, nasıl hesaplanır?

    KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

    Yargıtay’ın yakın tarihli bir kararında (Esas No: 2017/14297, Karar No: 2020/1178 ) kıdem tazminatına esas aylık ücretin nasıl hesaplanacağı şöyle anlatıldı:

    “Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, işçinin brüt ücretidir. O halde, kıdem tazminatı, işçinin fiilen eline geçen ücreti üzerinden değil, sigorta primi, vergi, sendika aidatı gibi kesintiler yapılmaksızın belirlenen brüt ücret göz önünde tutularak hesaplanır. Tazminata esas aylık ücret, saat ücretinin önce 7.5, sonra da 30 ile çarpımı sonucu belirlenmelidir. Aksine, aylık ücretin tespitinin işçinin fiilen çalıştığı gün sayısı üzerinden hesaplanması doğru olmaz.”
  • 2023 Kıdem tazminatı hesaplama: Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu, kimler kıdem tazminatı alabilir, nasıl hesaplanır?

    KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

    İş Kanunu’na tabi çalışanlar, aynı işverene bağlı bir veya birden fazla işyerinde en az bir yıl çalışmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanırlar. Hak kazanmakla birlikte kıdem tazminatını alabilmek için bazı koşulların sağlanması gerekiyor.

     
  • 2023 Kıdem tazminatı hesaplama: Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu, kimler kıdem tazminatı alabilir, nasıl hesaplanır?

    Koşulların neler olduğu, 1475 Sayılı eski İş Kanunu’nda düzenleniyor. Kanuna göre, kıdem tazminatının ödenmesini gerektiren haller şöyle:

    - İşverence işçinin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25 / II maddesinde düzenlenen “ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri” dışında bir sebeple işten çıkartılması.

    - İşçinin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenen sağlık, “ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırılık” ve zorlayıcı sebeplerle iş akdini haklı fesih yapması.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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