Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, emekli bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih araştırılmaya başlandı. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödemesi yapılan bayram ikramiyeleri yılda iki kez hak sahiplerine verilmektedir. Geçen sene 1.100 TL olan emekli bayram ikramiyesinin bu yıl ne kadar olacağı açıklık kazandı. Peki, "2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL, bayram ikramiyesi ne zaman hesaba yatacak, kimlere verilir?" İşte 2023 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...