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        Haberler Gündem 2023 KYK burs/ kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor? GSB ile KYK burs/ kredi ve yurt başvuru tarihleri...

        KYK burs/ kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor?

        YKS sonuçlarının 20 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından, tercih dönemi öncesinde KYK burs/ kredi ve yurt başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Geçtiğimiz sene KYK yurt başvuruları 24 Ağustos tarihinde başlarken, kredi ve burs başvuruları 15-17 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Peki, "KYK burs/ kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor?" İşte GSB ile 2023 KYK burs/ kredi ve yurt başvuru tarihleri...

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 20:33
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        KYK burs/ kredi ve yurt başvuruları için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler KYK burs/ kredi ve yurt başvuru tarihlerine çevrildi. KYK burs/ kredi ve yurt başvuru tarihleri, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor. Peki, "KYK burs/ kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor?" İşte KYK burs/ kredi ve yurt başvurularının başlayacağı tarih...

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        KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Geçtiğimiz sene KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. Bu sene de ilk yerleştirme işlemlerinin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayının sonunda KYK yurt başvuru işlemlerinin başlaması bekleniyor.

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        KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

        Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

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        Bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

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        KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştiriliyor.

        Ara sınıflar başvuru yapabiliyor. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.

        Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

        Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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