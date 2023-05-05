MSÜ tercihleri 3 Mayıs Çarşamba günü başladı. MSÜ sınav sonuçlarının 27 Nisan tarihinde açıklamasının ardından sınav sonuçlarına göre tercihlerini şekillendirecek olan adaylar, son tercih tarihi ve tercihlerin nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, "MSÜ tercihleri nasıl yapılır, son tercih tarihi ne zaman?" İşte 2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih tarihleri...