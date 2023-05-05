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2023 MSÜ tercihleri başladı! MSÜ tercihleri nasıl yapılır, son tercih tarihi ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara, Deniz, Hava Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri 3 Mayıs tarihi itibarıyla başladı. 600 binden fazla adayın katılım sağladığı Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar sınav sonuçları ölçüsünde tercihlerini personeltemin.msb.gov.tr internet sitesi üzerinden yapabilecek. İşte 2023 MSÜ tercih ekranı...

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  • 2023 MSÜ tercih ekranı! MSÜ tercihleri nasıl yapılır, son tercih tarihi ne zaman?

    MSÜ tercihleri 3 Mayıs Çarşamba günü başladı. MSÜ sınav sonuçlarının 27 Nisan tarihinde açıklamasının ardından sınav sonuçlarına göre tercihlerini şekillendirecek olan adaylar, son tercih tarihi ve tercihlerin nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, "MSÜ tercihleri nasıl yapılır, son tercih tarihi ne zaman?" İşte 2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih tarihleri...
  • 2023 MSÜ tercih ekranı! MSÜ tercihleri nasıl yapılır, son tercih tarihi ne zaman?

    MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 02 Nisan 2023 tarihinde icra edilen 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) katılan ve 2023-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 03-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (25 Mayıs günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.
  • 2023 MSÜ tercih ekranı! MSÜ tercihleri nasıl yapılır, son tercih tarihi ne zaman?

    MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

    2023 MSÜ sınavına katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.
  • 2023 MSÜ tercih ekranı! MSÜ tercihleri nasıl yapılır, son tercih tarihi ne zaman?

    MSÜ TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

     
  • 2023 MSÜ tercih ekranı! MSÜ tercihleri nasıl yapılır, son tercih tarihi ne zaman?

    2023 MSÜ TABAN PUANLARI

    2023 MSÜ taban puanları listesi yayınlandığında haberimiz güncellenecektir. Geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ taban puanları ise şu şekildeydi;
  • 2023 MSÜ tercih ekranı! MSÜ tercihleri nasıl yapılır, son tercih tarihi ne zaman?

    HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR MSÜ TABAN PUANLARI

    HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813

    KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385

    KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375

    KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558
  • 2023 MSÜ tercih ekranı! MSÜ tercihleri nasıl yapılır, son tercih tarihi ne zaman?

    HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR MSÜ TABAN PUANLARI

    HHO Sayısal Taban Puanı: 396,92667

    KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 386,50110

    KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266
  • 2023 MSÜ tercih ekranı! MSÜ tercihleri nasıl yapılır, son tercih tarihi ne zaman?

    ASTSUBAY MYO ADAYLARI MSÜ TABAN PUANLARI:

    KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629

    BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI MSÜ TABAN PUANLARI

    BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

    BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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