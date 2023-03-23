Sağlık Bakanlığı, 1. etap personel alımını 42 bin 500 personel ile aralık ayında gerçekleştirdi. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımının ne zaman yapılacağı ve başvuru şartlarının ne olduğu atama bekleyen sağlıkçılar tarafından araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Koca kadro branş dağılımı açıklarken, sürece ilişkin başvuru kılavuzunun İŞKUR’a, tercih kılavuzunun ise ÖSYM’ye gönderildiğini vurguladı. Peki, "Sağlık Bakanlığı 2. etap başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" İşte Sağlık Bakanlığı 2. etap 42 bin 500 personel alımı başvuru ekranı...