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2023 Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Koca ayrıca, başvuru kılavuzu İŞKUR'a, tercih kılavuzunun ise ÖSYM'ye gönderildiğini duyurmuştu. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başvuru tarihleri, başvuru şartları ve kadro branş dağılımı...

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  • 2023 Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı tarihleri: 2. etap başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?

    Sağlık Bakanlığı, 1. etap personel alımını 42 bin 500 personel ile aralık ayında gerçekleştirdi. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımının ne zaman yapılacağı ve başvuru şartlarının ne olduğu atama bekleyen sağlıkçılar tarafından araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Koca kadro branş dağılımı açıklarken, sürece ilişkin başvuru kılavuzunun İŞKUR’a, tercih kılavuzunun ise ÖSYM’ye gönderildiğini vurguladı. Peki, "Sağlık Bakanlığı 2. etap başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" İşte Sağlık Bakanlığı 2. etap 42 bin 500 personel alımı başvuru ekranı...
  • 2023 Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı tarihleri: 2. etap başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 1. ETAP GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı gerçekleştirdi. 15 bin 537 kişi tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşireden oluşan toplamda 30 bin sözleşmeli personel ataması yapıldı.
  • 2023 Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı tarihleri: 2. etap başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?

    SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI BAŞLIYOR!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
  • 2023 Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı tarihleri: 2. etap başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞCİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

    Bakan Koca, "KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir." dedi.
  • 2023 Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı tarihleri: 2. etap başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?

    SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.
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