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2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları sona erdi

“100. Yılın Yıldızları” temalı 2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları ödül töreninin ardından sona erdi

2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları sona erdi
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HABERTURK.COM

Türkiye’nin her köşesinden gelen 7-18 yaş aralığındaki 2 bin 304 sporcu, 1 hafta boyunca 24 kategoride 2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları'nda mücadele etti.

Antalya Belek Turizm Merkezi'nde Türkiye İş Bankası’nın ana sponsoru olduğu Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından gerçekleştirilen turnuvada derece elde eden 220 sporcu, milli takım havuzuna girdi.

Şampiyonamızın kapanış törenine Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, TSF Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcular, veliler ve antrenörler katıldı.

“SATRANCIN NE KADAR GÜZEL BİR SPOR OLDUĞUNU ANLATACAKSINIZ”

Ödül töreninde konuşma yapan Başkan Gülkız Tulay, “Cumhuriyetimizin 100. yılında Federasyon olarak satranç sporunu ülkemizin her köşesine yaymaya devam ediyoruz” diyerek şunları dile getirdi:

“Şampiyonamızda ülkemizin dört bir yanından ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden 2 bin 304 sporcu ve 8 bini aşkın katılımcımız ile Avrupa’nın ve ülkemizin en muhteşem spor şölenlerinden birini gerçekleştirdik. Bu tür büyük organizasyonları gerçekleştirmek, her ayrıntısını ince ince düşünmek, büyük bir emek, sabır, disiplin, azim ve fedakârlık gerektirir. İşte bu başarı; aylar öncesinden hazırlıklara başlayan çalışma arkadaşlarımızın başarısı.

Siz değerli sporcularımız, karnelerinizi aldınız ve büyük bir heyecan ile buraya geldiniz. Yepyeni dostluklar edindiniz. Bugün burada biriktirdiğiniz anıları ömrünüz boyunca hatırlayacaksınız. Unutmayın; önemli olan burada olmaktı. Sonuç ne olursa olsun kazanan sizler oldunuz. Okullarınızda arkadaşlarınızın satranç sporunu tanımasını sağlayacak, eminim ki onlara satrancın ne kadar güzel bir spor olduğunu anlatacaksınız.

Son olarak şampiyonamızda, başta bizlere her zaman destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakanlığımıza, Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası ve diğer sponsorlarımıza, bu şampiyonanın gerçekleşmesi için aylar öncesinde çalışmalara başlayan ve şampiyona süresince burada son derece özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma, çok kıymetli ailelerimize ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yılının yıldızları olan siz değerli sporcularımıza sonsuz sevgilerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum”.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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