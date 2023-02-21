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2023 TUS sınavı ertelendi mi? Bakan Koca açıkladı: TUS ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile ilgili flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurt genelindeki binlerce öğrencinin merakla beklediği konuya ilişkin sınavın ertelendiğini açıkladı. İşte, TUS ve YDUS sınavlarının yeni tarihleri...

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  • 2023 TUS sınavı ertelendi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: TUS ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

    Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık (YDUS) sınavlarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından önemli bir açıklama yaptı ve sınav tarihlerinin değiştiğini paylaştı. İşte, yeni TUS ve YDUS sınav tarihleri...
  • 2023 TUS sınavı ertelendi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: TUS ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

    2023 TUS NE ZAMAN YAPILACAK

    Bakan Koca'dan açıklama:

    "Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Marttan 15 Nisana, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıstan 4 Hazirana ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri."
  • 2023 TUS sınavı ertelendi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: TUS ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

    TUS Nedir?

    Tıpta uzmanlık eğitim girişi sınavına kısaca TUS denilmektedir. Öğrenci seçme ve yerleştirme bakanlığı tarafından her yıl düzenlenmektedir. TUS sınavı tıp fakültesinden mezun olmuş kişilerin girdiği sınavlardan yalnızca bir tanesidir. Bu sınav ile birlikte TIP alanında uzmanlaşmak isteyen kişiler gerekli eğitimi alabilirler. TUS kısaca branş seçme sınavı olarak da lanse ediliyor. Genellikle Şubat ya da Ağustos aylarında yapılmaktadır. TUS Türkiye genelinde yapılan sınavlardan yalnızca bir tanesidir.
  • 2023 TUS sınavı ertelendi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: TUS ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

    TUS sınavı tarihte 2012'den önce sadece Ankara'da yapılıyorken, günümüzde 2012'den sonra Türkiye'nin büyük şehirlerinden olan İstanbul, İzmir ve Ankara'da da yapılmaya başlandı. TUS sınavı yılda iki defa olmaktadır. Bu sınav tam olarak 120 sorudan oluşmaktadır. TUS sınavında en önemli şeylerden bir tanesi de yabancı dil yeterliliğidir.

     
  • 2023 TUS sınavı ertelendi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: TUS ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

    TUS'a Kimler Girebilir?

    TUS sınavına girmek için belirli koşulları karşılıyor olmanız gerekmektedir.

    TUS sınavına girebilecek kişiler şu şekildedir;

    - Eczacılık fakültesi mezunları

    - Veterinerlik fakültesi mezunları

    - Tıp fakültesi mezunları

    - Kimya mezunları
  • 2023 TUS sınavı ertelendi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: TUS ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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