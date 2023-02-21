TUS Nedir?



Tıpta uzmanlık eğitim girişi sınavına kısaca TUS denilmektedir. Öğrenci seçme ve yerleştirme bakanlığı tarafından her yıl düzenlenmektedir. TUS sınavı tıp fakültesinden mezun olmuş kişilerin girdiği sınavlardan yalnızca bir tanesidir. Bu sınav ile birlikte TIP alanında uzmanlaşmak isteyen kişiler gerekli eğitimi alabilirler. TUS kısaca branş seçme sınavı olarak da lanse ediliyor. Genellikle Şubat ya da Ağustos aylarında yapılmaktadır. TUS Türkiye genelinde yapılan sınavlardan yalnızca bir tanesidir.