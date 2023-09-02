2023'ün yaz aylarında gişelere bereket yağdı

2023'ün yaz aylarında ise gişeler bir hayli yükseldi.

Türkiye'de yaz ayları, genellikle sinemada izleyici sayıları düşer. Bunun ana nedenlerinden biri, havaları değerlendirme adına kapalı yerlerde olmama arzusu. Bu nedenle gişede iddialı olabilecek Türk filmleri, yaz aylarında gösterime girmez.

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2022'nin de 2023'ün de yaz aylarında gösterime eşit sayıda küresel boyutta yüksek ilgi gören filmler girdi.

Her iki yılda da izleyicilere eşit sayıda yüksek gişeli filmler sunulduğuna göre, 2023'ün yaz aylarında gişelerin yükselmesi, sinemaya olan ilginin artması olarak yorumlanabilir.

Pandemi öncesinin son yılı olan 2019'un yaz aylarında toplam izleyici sayısı, 8.979.120 olmuştu. 2023'ün yaz aylarında pandemi öncesine biraz daha yaklaşıldı.