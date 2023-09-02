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        Haberler Magazin 2023'ün yaz aylarında gişelere bereket yağdı

        2023'ün yaz aylarında gişelere bereket yağdı

        Yaz ayları, sinema gişeleri açısından önceki döneme göre bir hayli bereketli geçti. Bilet ücretlerinin oldukça yükselmesine rağmen, izleyiciler filmlere ilgi gösterdi

        Mehmet Çalışkan
        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 02.09.2023 - 10:38 Güncelleme: 02.09.2023 - 10:44
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        Türkiye'de yaz ayları, genellikle sinemada izleyici sayıları düşer. Bunun ana nedenlerinden biri, havaları değerlendirme adına kapalı yerlerde olmama arzusu. Bu nedenle gişede iddialı olabilecek Türk filmleri, yaz aylarında gösterime girmez.

        2023'ün yaz aylarında ise gişeler bir hayli yükseldi.

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        2022'nin de 2023'ün de yaz aylarında gösterime eşit sayıda küresel boyutta yüksek ilgi gören filmler girdi.

        Her iki yılda da izleyicilere eşit sayıda yüksek gişeli filmler sunulduğuna göre, 2023'ün yaz aylarında gişelerin yükselmesi, sinemaya olan ilginin artması olarak yorumlanabilir.

        Pandemi öncesinin son yılı olan 2019'un yaz aylarında toplam izleyici sayısı, 8.979.120 olmuştu. 2023'ün yaz aylarında pandemi öncesine biraz daha yaklaşıldı.

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        • 2022

        Haziran… 1.474.060

        Temmuz… 2.518.457

        Ağustos… 1.191.608

        TOPLAM… 5.184.125

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        • 2023

        Haziran… 2.173.533

        Temmuz… 3.116.392

        Ağustos… 1.894.945

        TOPLAM… 7.184.870

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        2023’ün yaz aylarında izleyici sayısındaki artış, önceki yılın aynı dönemine göre; yüzde 38.59 arttı.

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        2022’nin yaz aylarında en çok izlenen 5 film;

        • Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü

        Küresel Hasılat… 760.928.081 $

        Türkiye İzleyici Sayısı… 1.229.668

        • Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi

        Küresel Hasılat… 939.628.210 $

        Türkiye İzleyici Sayısı… 1.194.447

        • Jurassic World: Hâkimiyet

        Küresel Hasılat… 1.001.978.080 $

        Türkiye İzleyici Sayısı… 483.842

        • DC Süper Evciller Takımı

        Küresel Hasılat… 207.557.117 $

        Türkiye İzleyici Sayısı… 179.278

        • Mutlu Oyuncak Dükkânı

        Küresel Hasılat… -

        Türkiye İzleyici Sayısı… 155.860

        TÜRKİYE TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI... 3.243.095

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        2023’ün yaz aylarında en çok izlenen 5 film;

        • Oppenheimer

        Küresel Hasılat… 788.186.568 $

        Türkiye İzleyici Sayısı… 1.593.151

        • Barbie

        Küresel Hasılat… 1.345.183.126 $

        Türkiye İzleyici Sayısı… 1.363.185

        • Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş

        Küresel Hasılat… 689.332.491 $

        Türkiye İzleyici Sayısı… 564.502

        • Meg 2: Çukur

        Küresel Hasılat… 354.618.216 $

        Türkiye İzleyici Sayısı… 382.111

        • Elemental: Doğanın Güçleri

        Küresel Hasılat… 469.538.240 $

        Türkiye İzleyici Sayısı… 315.901

        TÜRKİYE TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI... 4.218.850

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        2023'ün yaz aylarında gösterime girip en çok izlenen 5 filmin toplam hasılatı, önceki yılın aynı dönemine göre; yüzde 30.08 arttı.

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        2023 ile 2022’nin ilk 8 ayının gişelerini karşılaştıracak olursak; yüzde 19.3 azalma yaşandı.

        • 2022

        Film Sayısı… 377

        Toplam İzleyici Sayısı… 26.503.378

        Toplam Hasılat... 822.738.974 TL

        Bilet Ücreti Ortalaması… 31.04 TL

        • 2023

        Film Sayısı… 345

        Toplam İzleyici Sayısı… 21.399.119

        Toplam Hasılat... 1.718.916.634 TL

        Bilet Ücreti Ortalaması… 80.33 TL

        #barbie
        #Oppenheimer
        #Örümcek-Adam
        #Thor
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