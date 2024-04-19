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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu: 2023 yılında tek başına 32 milyona yakın misafiri ağırladı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu: 2023 yılında tek başına 32 milyona yakın misafiri ağırladı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Pegasus Liderler Toplantısında konuştu. Bakan Uraloğlu, "Pegasus 2023 yılında tek başına 32 milyona yakın misafiri ağırladı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:53 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:53
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        "32 milyona yakın misafiri ağırladı"
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, sadece 4 saatlik uçuş süresiyle Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarındaki 1,4 milyar insanın yaşadığı ve 8 trilyon 600 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezinde olduğunu bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklama göre, Uraloğlu, Pegasus Liderler Toplantısı'na telekonferans yöntemiyle katıldı.

        "TÜRKİYE HAVACILIKTA DÜNYANIN TRANSİT MERKEZİ OLMAYA MÜSAİT"

        Konuşmasında Türkiye'nin erişilebilirlik konusunda eşsiz bir avantaja sahip olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Türkiye, sadece 4 saatlik uçuş süresiyle Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarındaki 1,4 milyar insanın yaşadığı ve 8 trilyon 600 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezinde. Ülkemiz, havacılık alanında dünyanın transit merkezi olmaya müsait bir konumda. Bu gerçekten hareketle, 2002'den bu yana yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik" değerlendirmesinde bulundu.

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        Uraloğlu, havacılık faaliyetlerinin, küresel ilişkiler ağının ve uluslararası ticaretin en önemli unsurlarından biri haline geldiğine işaret ederek, aktif havalimanı sayısını 26'dan 57'ye, hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısını ise 81'den 173'e yükselttiklerini anlattı.

        Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya gerçekleştirilen uçuş sayısına 286 yeni nokta daha eklediklerini bildiren Uraloğlu, böylece 130 ülkede 346 noktaya ulaştıklarını belirtti.

        Uraloğlu, 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayısını da 2023'te 214 milyonun üzerine taşıdıklarına dikkati çekerek, "Pegasus da 2023'te tek başına 32 milyona yakın misafiri ağırladı. Bunların yaklaşık 12 milyonu iç hat, 20 milyonu da dış hat misafiriydi. Bu sayede 2023'te 2 milyar doların üstünde hizmet ihracatını ülkemize kazandırdı. Geriye dönüp baktığımızda Pegasus'un tam bir başarı hikayesi olduğunu görüyoruz. 2005'te 14 uçakla 7 havalimanına sefer düzenleyen Pegasus, bugün 110 uçaklık filosuyla 35'i yurt içinde, 100'ü yurt dışında olmak üzere 52 ülkede 135 noktayı kanatları altına almış bulunuyor." ifadelerini kullandı.

        "SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NIN KAPASİTESİNİ İKİ KATINA ÇIKARDIK"

        Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye ile Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Rusya, Orta Asya arasında bağlantılı uçuşlar gerçekleştirildiğini anımsattı.

        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın geçen yıl sonunda açılan ikinci pistinin, havalimanının hava trafik kapasitesini 2 katına çıkardığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Bu artışın, Pegasus'un uçuş operasyonlarına çok büyük katkısı olduğunu ve yeni ufuklar açtığını düşünüyorum. Pegasus, sektör genelinde maliyetlerini düşürmesiyle dikkat çekiyor, her daim yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımıyla çalışmalarına devam ediyor. Dünyada teknolojiyi en iyi kullanan öncü hava yolları arasında olma hedefiyle, teknoloji yatırımlarını her yıl artırıyor. Teknolojinin fark oluşturan bir değer sağladığına inanarak, yapay zeka, nesnelerin interneti, bulut teknolojileri, sanal gerçeklik gibi pek çok yeni teknolojiyi takip ediyor ve bu yönde önemli adımlar atıyor."

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