Ziraat Türkiye Kupası maçları için geri sayım sürüyor. Liglerin ilk hafta maçlarının bitimiyle, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının başlangıç tarihi de futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, 2024-2025 Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlıyor?