2024 yılı için adli tatil 20 Temmuz itibarıyla başladı. Tatil sürecinde yargı tam anlamıyla durmayacak, sadece nöbetçi mahkemeler görev yapacak ancak yalnızca acil olan davalara bakacak. Adli tatil bittiğinde, tüm yargı süreci kaldığı yerden devam edecek. Peki, 2024 adli tatil ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...