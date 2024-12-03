TÜİK, Kasım enflasyon rakamlarını açıkladı ve enflasyon verileriyle elde edilen Aralık kira tavan artış oranı da belli oldu. Böylece milyonlarca ev sahibi ve kiracının konut ve iş yeri kirasına yapılabilecek kira oranı da netlik kazandı. Peki, Aralık kira artış oranı ne kadar oldu, Aralık'ta kiraya en fazla yüzde kaç zam yapılabilir? İşte, detaylar..