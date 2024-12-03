Aralık kira artış oranı açıklandı! 2024 Aralık konut ve iş yeri kira tavan zam oranı ne oldu?
TÜİK Kasım enflasyon rakamlarını açıkladı ve bu doğrultuda Aralık kira tavan zam oranı netlik kazandı. Bu ay iş yeri veya konut için sözleşme yenileyecek vatandaşlar, en fazla açıklanan oranda kirasına zam yapabilecek. Peki, Aralık kira tavan oranı ne kadar oldu? İşte, detaylar...
TÜİK, Kasım enflasyon rakamlarını açıkladı ve enflasyon verileriyle elde edilen Aralık kira tavan artış oranı da belli oldu. Böylece milyonlarca ev sahibi ve kiracının konut ve iş yeri kirasına yapılabilecek kira oranı da netlik kazandı. Peki, Aralık kira artış oranı ne kadar oldu, Aralık'ta kiraya en fazla yüzde kaç zam yapılabilir? İşte, detaylar..
ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
Kasım ayına dair enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kirada tava zam oranı 60,45 olarak ortaya çıktı.
Hem konutlarda hem iş yerlerinde Aralık ayında tavan 60,45 olarak uygulanabilecek.
TÜİK KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI!
TÜFE'deki değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,45 olarak gerçekleşti.