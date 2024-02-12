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        Haberler Gündem 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı?

        ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı?

        Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) güz dönemi finallerinin tamamlanmasının ardından gözler, ATA AÖF bütünleme sınavı tarihlerine çevrildi. 3 oturum şeklinde uygulanacak ATA AÖF bütünleme sınavı öncesinde sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 23:43 Güncelleme: 12.02.2024 - 23:43
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        ATA AÖF bütünleme sınavı için geri sayım başladı. Türkiye genelinde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacak bütünleme sınavının giriş belgeleri 'https://obs.atauni.edu.tr' adresinden öğrencilerin erişimine sunulacak. Peki, "ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2024, erişime açıldı.

        ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

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        ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        ATA AÖF sınav giriş belgeleri, "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. ATA AÖF sistemine kayıtlı olan öğrenciler, T.C kimlik numarası ve şifre bilgileriyle sınav giriş belgelerini görüntüleyip çıktı olarak alabilecek.

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        ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

        I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

        II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

        III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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