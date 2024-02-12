ATA AÖF bütünleme sınavı için geri sayım başladı. Türkiye genelinde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacak bütünleme sınavının giriş belgeleri 'https://obs.atauni.edu.tr' adresinden öğrencilerin erişimine sunulacak. Peki, "ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...