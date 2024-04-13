2024 Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı ve dini günler takvimi

Ramazan bayramından kısa bir süre sonra Müslümanlar Kurban Bayramı kutlamak için hazırlıklara başlayacak. Dini birlik duygusunun artacağı bu bayramın ne zaman olduğu ise araştırılmaya başlandı. İşte, Diyanet'in dini günler takvimine göre 2024 yılının Kurban Bayramı tarihleri...