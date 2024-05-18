2024 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı, Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca idrak edilir. Kurban Bayramı, birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil olarak kabul edilir. Peki, "2024 Kurban Bayramı ne zaman?" İşte, 2024 Dini Günler Takvimi ile Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusunun cevabı...